Ramzan Kadîrov lasă de înțeles că demisionează într-un moment critic pentru Putin: "Un oaspete, dacă pleacă la timp, este și mai plăcut" VIDEO

Liderul cecen a publicat un film surprinzător în seara zilei de sâmbătă, 3 septembrie.

Videoclipul lui Ramzan Kadîrov a fost postat pe canalul său de Telegram. A declarat că intenționează să ia o pauză “pe o perioadă nedeterminată” de la conducerea Ceceniei, parte a Federației Ruse.

“Mi-am dat seama că ocup această poziție de mult timp și cred că a venit timpul (să mă retrag). Avem un proverb printre ceceni: Oricât de respectat, de mult așteptat este un oaspete, dacă pleacă la timp, atunci este și mai plăcut. Cred că a venit şi timpul meu, înainte de a fi dat afară”, a spus Kadîrov.

Când Ahmad Kadîrov a fost asasinat într-un atac cu bombă de islamiștii ceceni în mai 2004, fiul său, Ramzan, și-a început ascensiunea politică, iar în 2007, Putin l-a demis pe președintele Alu Alkhanov și l-a pus în fruntea Ceceniei pe Ramzam.

