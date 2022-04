O echipă de jurnaliști de la CNN a fost surprinsă în mijlocul unor bombardamente rusești în Harkov.

Jurnalista Clarissa Ward de la CNN și echipa sa erau cu medicii din Harkov care îngrijeau civilii, când au fost surprinși în mijlocul unui bombardament rusesc.

Aceasta este tehnica rusească „double tap”, la care a fost martoră echipa de jurnaliști. Prin această tehnică, Rusia atacă o zonă, așteaptă ca personalul medical să ajungă la fața locului și apoi atacă din nou încercând să-i ucidă și pe medici.

CNN's @clarissaward is in the middle of it and has to flee. She praises ambos as brave. It's brave and compelling TV reporting, too.https://t.co/OfO6febroz— Jason Whittaker (@thetowncrier) April 26, 2022