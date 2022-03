Corespondentul ziarului The Guardian, Shaun Walker, relatează despre condițiile de intrare în România a refugiaților ucraineni, după precipitațiile căzute în 8 martie.

Jurnalistul scrie într-o postare pe Twitter:

”Tocmai am plecat din Ucraina în România. Cozi uriașe de peste 6 ore în zăpadă și vânt, cauzate de controalele la frontiera cu Ucraina.

Pe partea română: mâncare, băuturi calde, autobuze gratuite, ajutor, voluntari, amenajare camere. Călătorie gratuită cu trenurile din România.

Caz de manual al unei abordări civilizate și umane a refugiaților”.

Textbook case of a civilised and humane approach to refugees. pic.twitter.com/ZzJGag6Irh— Shaun Walker (@shaunwalker7) March 8, 2022