”Pantera din Giulești”, la despărțirea de echipa campioană a României: ”Plec cu inima grea”

Julie Foggea, 31 de ani, a jucat două sezoane la campioana Rapid și le-a intrat la suflet suporterilor, devenind una dintre cele mai iubite handbaliste. Portărița supranumita ”Pantera din Giulești” a terminat contractul cu vișiniii in stil mare: cu medalia de aur cucerită în sezonul recent încheiat.

"Nu mă așteptam să câștigăm titlul, dar a fost un sezon minunat pentru noi. Am fost extrem de puternice din toate punctele de vedere și plec cu inima plină de bucurie. Am avut și momente grele pe parcursul celor două sezoane pe care le-am petrecut la Rapid, iar pentru mine cel mai dificil moment a fost Cupa României din acest ultim sezon, meciul cu Vâlcea, în special...A fost bine că am reușit să ne remontăm și să câștigăm meciul

din campionat, care a fost atât de greu", spune Julie Foggea, campioană cu CS Rapid București.

Jucătoarea din Hexagon va evolua la Brest în următorii doi ani, dar recunoaște că are Rapidul în sânge.

"Clubul acesta are un farmec aparte. Nu am văzut în întreaga mea carieră o galerie așa cum este cea a Rapidului. Din acest punct de vedere plec cu inima grea, pentru că las în urmă suporteri minunați. M-aș întoarce oricând la Rapid, viața sportivilor este mereu imprevizibilă, așa că nu se știe niciodată. Vreau să le mulțumesc suporterilor Rapidului pentru că ne-au dat energie și ne-au împins de la spate în momentele grele. Ei ne-au ajutat enorm de-a lungul sezonului", a completat franțuzoaica.

Julie Foggea nu s-a îndrăgostit doar de echipa din Giulești, ci și de țara noastră.

"Îmi plac foarte mult oamenii, mâncarea, dar și muzica. Românii știu să se distreze. Mi-am făcut foarte mulți prieteni, oameni cu care voi ține legătura și pe care sigur îi voi vizita", a subliniat Julie Foggea.