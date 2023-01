Un bărbat din București, acuzat de ultraj judiciar după ce a amenințat cu violul un procuror, face un adevărat circ în sala de judecată.

Omul a fost deferit justiției în septembrie 2021, dosarul său aflându-se pe rolul secției penale a Judecătoriei Sector 3 București. Acesta a ajuns în fața instanței pentru că, în iunie 2020 i-a trimis două mesaje unei procuroare din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București prin care a adresat amenințări explicite cu violul „într-un fel care sa îi provoace numai durere si suferință”.

De la începerea procesului, aproape la fiecare termen de judecată, D.Ș. aduce în mod constant injurii atât completului de judecată, dar și procurorului și grefierei. Nu recunoaște vinovăția și susține că mesajele de amenințare au fost scrise într-un moment în care se afla sub influența aburilor alcoolului proveniți de la sticla de spirt pe care o folosea constant în timpul pandemiei.

Tot acest circ a culminat în timpul ședinței din 12 ianuarie 2022 când bărbatul a anunțat că refuză să fie judecat de un magistrat care are o reputație proastă și care ”nu are două vorbe la un loc” și pe care îl bănuiește că a picat în păcatul preacurviei și al malahiei. Individul, deși are calitatea de inculpat într-un dosar penal în care este acuzat de ultraj judiciar, i-a cerut judecătorului să jure cu mâna pe Biblie că nu are ”păcatele” menționate anterior.

”Inculpatul precizează că, având în vedere reputaţia slabă a judecătoarei ca nu are două vorbe la un loc, solicită să i se aprobe prezenta cerere de recuzare. Nu este posibil ca o femeie care face atât de multe greşeli să fie judecător de drepturi şi libertăţi. (…) Întreabă preşedintele completului de judecată dacă jură cu mâna pe Biblie dacă a căzut în păcatul curviei, dacă a căzut în păcatul malahiei şi cel legat de felaţie, pentru că o femeie care are o relaţie normală cu soţul ei nu are vocea asta ca a preşedintelui de complet, precizând că în şedinţa de judecată din data de 16.09.2022 preşedintele completului de judecată a ameninţat pe toată lumea că îi dă afară”, se arată în motivarea instanței.

Dat fiind această atitudine a unui inculpat în instanță, judecătorul a considerat că bărbatul poate fi acuzat de încălcarea solemnității ședinței, urmând să fie sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 5 Bucureşti.

Anterior, același inculpat a făcut o cerere de recuzare a procurorului prezent în ședință căruia i-a reproșat că ”îşi rodea unghiile sau le sugea la şedinţa de judecată din 29.09.2022”, precizând totodată că nu înțelege cum ”a ajuns o proastă ca asta procuroare”, toate aceste jigniri fiind făcute în timpul ședinței de judecată.

Cu o altă ocazie a cerut să i se facă judecătorului un test de inteligență.

Deși instanța atras atenția acestui inculpat să își limiteze limbajul și să folosească cuvinte ”adecvate unei şedinţe publice şi solemne”, individul nu s-a conformat și a continuat de fiecare dată să aibă un comportament care i-a adus mai întâi o amendă de 2000 de lei și ulterior un nou dosar penal.