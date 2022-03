Record de infracțiuni rutiere. Bărbat din Ilfov trimis în judecată pentru 11.481 de fapte penale

Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea a trimis în judecată opt inculpaţi pentru infracţiuni la regimul rutier. Unul dintre aceştia, un bărbat de 47 de ani, este acuzat de săvârşirea unui număr de 11.481 de acte materiale.

"Bărbatul ar fi facilitat şi înmatricularea provizorie ori definitivă în România a mai multor autovehicule, context în care ar fi produs şi utilizat în procedura de înmatriculare mai multe înscrisuri false, respectiv contracte de vânzare, poliţe RCA şi vize ale organelor fiscale, pentru care ar fi primit în schimb de la beneficiari diferite sume de bani", informează Inspectoratul Poliţiei Judeţene Ilfov.

În perioada 2020 - 2022, poliţiştii Serviciului Rutier Ilfov, în colaborare cu poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Dâmboviţa, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea, au documentat activitatea infracţională a unui număr de opt inculpaţi, cercetaţi pentru infracţiunile de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, tăinuire, conducerea unui vehicul neînmatriculat, complicitate la conducerea unui vehicul fără permis de conducere, fals în declaraţii în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale, complicitate la fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată, fals intelectual în forma instigării şi în modalitatea participaţiei improprii în formă continuată, precum şi uz de fals în formă continuată.

"Reamintim faptul că, în perioada 24 iunie 2018 - 22 martie 2021, doi bărbaţi, tată şi fiu, au fost opriţi în trafic, în mod repetat, în timp ce conduceau autovehicule şi, de fiecare dată, ar fi prezentat organelor de poliţie permise de conducere false, aparent emise de autorităţile din Spania, Italia şi Irlanda", arată sursa citată.

Procurarea permiselor de conducere respective ar fi fost intermediată contra cost, de către alţi trei bărbaţi, iar în scopul falsificării documentelor unul dintre aceştia, în vârstă de 47 de ani, ar fi procedat la identificarea potenţialilor beneficiari, a colectării sumelor de bani de la aceştia, obţinerea datelor de identitate şi a fotografiilor cu fizionomia beneficiarilor şi punerea acestora la dispoziţia presupusului falsificator, acesta din urmă fiind reţinut la data de 9 ianuarie de către poliţiştii Serviciului Rutier din Ilfov.