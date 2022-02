UE convoacă miniștrii Apărării pentru a discuta cum să ajute Ucraina

Reprezentantul UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Josep Borrell, convoacă o întâlnire cu miniștrii Apărării din blocul comunitar pentru a discuta despre conflictul din Ucraina.

Agenda se va concentra pe „nevoi urgente” și coordonarea asistenței statelor membre către ucraineni, potrivit unui tweet postat de Josep Borrell.

We will discuss further urgent needs coordinate our assistance, with help of the clearing house managed by the EU Military Staff.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 28, 2022