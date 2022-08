Portarul român care l-a exasperat pe Jose Mourinho: ”A fost fantastic!”

Formaţia Cremonese, la care joacă Vlad Chiricheş şi Ionuţ Radu, a fost învinsă, luni, în deplasare, cu scorul de 1-0, de AS Roma, gruparea antrenată de Jose Mourinho, în etapa a doua a campionatului Italiei.

Golul a fost marcat de Smalling, în minutul 65.

Chiricheş şi Radu au jucat pe toată durata partidei și au fost printre cei mai remarcați fotbaliști ai oaspeților.

Portarul Ionuț Radu a făcut minuni între buturi, el neavând nici o vină la gol, în timp ce fundașul Chiricheș a ieșit în evidență cu câteva intervenții salvatoare în defensivă.

„ÎI felicit pe cei de la Cremonese. În prima repriză am avut șansa să marcăm, dar nu am reușit. Am dat peste o echipă adevărată, bine organizată și cu un antrenor de calitate. Nu a fost ușor, iar Ionuț Radu a fost fantastic”, a declarat Jose Mourinho după meci.