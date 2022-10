Jose Mourinho, peste Alex Ferguson. Ce record istoric a depășit portughezul

Antrenorul portughez Jose Mourinho a depăşit recordul de cele mai multe victorii obţinute de un tehnician în cupele europene de fotbal, deţinut până acum de reputatul Sir Alex Ferguson, după ce AS Roma a învins-o pe HJK Helsinki cu 2-1, joi seara, în deplasare, în etapa a cincea a grupelor Europa League, transmite EFE.

Mourinho a ajuns la victoria cu numărul 107 în toate competiţiile europene.

Roma a deschis scorul la Helsinki prin englezul Tammy Abraham (41), dar HJK a egalat după pauză, prin Perparim Hetemaj (54). Giallorossi au obţinut victoria graţie autogolului marcat de Arttu Hoskonen (62).

AS Roma are nevoie de o victorie cu Ludogoreţ Razgrad, în data de 3 noiembrie, pe Stadio Olimpico, pentru a se califica în faza următoare. Echipa antrenată de Mourinho ar terminat pe locul secund şi va juca un baraj pentru calificarea în optimile Europa League cu o formaţie clasată pe locul al treilea în Liga Campionilor. Dacă va încheia pe locul al treilea, AS Roma va continua în Europa Conference League, urmând să joace un baraj pentru optimile de finală cu o formaţie clasată pe locul secund în grupele celei de-a treia competiţii continentale.

Betis Sevilla şi-a asigurat câştigarea grupei după victoria cu 1-0 în Bulgaria.