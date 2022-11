Un celebru prezentator din Marea Britanie a fost concediat după ce s-a aflat că are cancer în fază terminală. „Dar nu am murit încă”

Irwin, în vârstă de 49 de ani, a fost prezentator al emisiunii A Place in the Sun din 2004 și a apărut în emisiunea Escape to the Country FOTO Facebook/ Jonnie Irwin

Prezentatorul TV Jonnie Irwin i-a acuzat pe șefii emisiunii imobiliare A Place in the Sun de la Channel 4 că l-au lăsat concediat după ce le-a spus că are cancer în fază terminală, potrivit bbc.com.

El a dezvăluit la începutul acestei luni că cancerul său pulmonar s-a răspândit la creier.

Ads

„Nu ştiu cât mai am de trăit. Rămâneţi pozitivi şi atitudinea mea este că trăiesc cu cancer, nu că voi muri din cauza asta”, a spus el.

„Când oamenii află că ai cancer, te şterg”, a spus prezentatorul TV, în vârstă de 49 de ani, într-un interviu pentru The Sun.

„Da, sunt în a patra fază, terminală, dar nu am murit încă, aşa că lasă-mă să-mi trăiesc viaţa cât de mult pot. De îndată ce le-am spus producătorilor din „A Place In The Sun” diagnosticul meu, m-au plătit pentru restul sezonului, dar nu mi-au reînnoit contractul, deşi ştiau că vreau să merg mai departe. Acest lucru m-a durut, mi-a frânt inima. Mă simt enorm de dezamăgit, iar acum nici nu mai pot urmări emisiunea”, a adăugat vedeta TV.

Irwin, în vârstă de 49 de ani, a fost prezentator al emisiunii A Place in the Sun din 2004 și a apărut în emisiunea Escape to the Country de pe BBC One din 2010.