John Lawton a murit. Fostul solist al trupei Uriah Heep avea 74 de ani

John Lawton, fostul solist al trupei Uriah Heep, a decedat marti, 29 iunie, la varsta de 74 de ani, a anuntat formatia pe pagina oficiala de Facebook astazi, 6 iulie.

"Impartasim cu profunda veste devastatoare si tragica despre trecerea brusca si total neasteptata spre nefiinta a lui John Lawton la 29 iunie 2021.

Contrar celor raportate, nu a existat nicio boala, ceea ce face ca moartea sa sa fie de neinteles. A murit in pace, cu sotia sa langa el.

Ne va fi foarte dor de John. O slujba de inmormantare privata pentru a sarbatori viata lui John va avea loc dupa dorintele sale, la care vor participa doar familia si prietenii apropiati.

"Am aprecia ca intimitatea familiei sa fie respectata in acest moment dificil."





Lawton s-a alaturat trupei Uriah Heep in 1976, dupa ce si-a facut numele in Germania ca frontman al rockerilor de cult Lucifer's Friend. Vocea de blues a lui Yorkshireman i-a prezentat lui Heep o serie de noi posibilitati si va inregistra trei albume de studio impreuna cu formatia: Firefly, Victima nevinovata si Fallen Angel.

"Nu stiam suficient despre Uriah Heep inainte sa ma alatur", i-a spus Lawton lui Jeff Cramer. "Dupa ce am primit telefonul de la Ken, a trebuit sa ies si sa cumpar albumul, The Best of Uriah Heep, pentru a ma familiariza cu muzica. Si asa ca nu m-am gandit prea mult la faptul ca inlocuiam cineva ca David Byron.

"Probabil ca s-a intamplat doar in primele doua luni, cu adevarat, cand m-am alaturat trupei, unde presa era cam ca" John Lawton cine? Si prietenul lui Lucifer cine? "

Lawton s-a despartit de Uriah Heep in septembrie 1979, dar a ramas in relatii bune cu fostii sai colegi de trupa.

In anul 2013, Trevor Bolder, basistul trupei Uriah Heep, cel care a cantat insa, in anii '70, si cu David Bowie, a murit de cancer la varsta de 62 de ani.