Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby spune că avertismentul lui Biden cu privire la amenințarea unui atac nuclear din partea Rusiei nu s-a bazat pe informații noi.

Kirby a înlăturat îngrijorările cu privire la o amenințare nucleară iminentă din partea Rusiei, la câteva zile după ce Joe Biden a avertizat despre un potențial „armagedon” nuclear, scrie The Guardian.

Vorbind la o strângere de fonduri pentru democrați săptămâna aceasta, Biden a vorbit direct despre amenințarea unui atac nuclear din partea Rusiei. „Nu ne-am confruntat cu perspectiva armaghedonului de la Kennedy și criza rachetelor din Cuba”, a spus președintele. El a adăugat că liderul rus Vladimir Putin „nu glumește atunci când vorbește despre potențiala utilizare a armelor nucleare tactice sau a armelor biologice sau chimice, deoarece armata sa are, s-ar putea spune, performanțe semnificative” după invadarea Ucrainei la începutul acestui an.

“We don’t have any indication that he has made that kind of decision.” https://t.co/OpYwwOBhrk pic.twitter.com/RHNNlj06Ar— This Week (@ThisWeekABC) October 9, 2022