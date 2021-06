Cum a evoluat popularitatea lui Joe Biden de cand a ajuns la Casa Alba. Comparatia cu inceputul mandatului lui Donald Trump SONDAJ

Un sondaj de opinie desfasurat in Statele Unite, la nivel national, in iunie 2021, a masurat care este nivelul de popularitate al actualului presedinte Joe Biden. Perfomanta locatarului Casei Albe este apreciata de 55% dintre repondenti, iar 65% aproba raspunsul sau fata de pandemia COVID-19.

Prima cifra este cu 19% mai mare fata de cota de 36%, pe care o avea fostul presedinte al SUA, republicanul Donald Trump, in urma cu patru ani. Cu toate astea, un numar din ce in ce mai mare dezaproba politica lui Biden din domeniul economic, al violentei cu arme de foc si al impozitarii, in special in randul populatiei sub 40 de ani, al democratilor non-albi sau al celor fara diplome universitare, potrivit Reuters.

Multi americani sunt ingrijorati de cresterea costului vietii, iar publicul este impartit aproape in mod egal in privinta masurilor pe care guvernul le-ar putea lua pentru a imbunatati lucrurile, conform sondajului Reuters/Ipsos.

In analiza sociologica s-a constatat ca 48% dintre repondenti au declarat ca aproba modul cum gestioneaza Joe Biden economia, in scadere cu 4% fata de luna aprlie 2021. Numarul americanilor care au dezaprobat recordul economic al actualului presedinte a fost de 43%, in crestere cu 4%.

Doar 35% din intervievati considera ca economia SUA se indreapta in directia cea buna, iar 44% spun ca sunt "foarte ingrijorati" ca preturile vor continua sa creasca.

In randul votantilor democrati, 78% au spus ca au aprobat agenda economica a lui Biden, in scadere cu 7% fata de aprilie, in timp ce numarul democratilor care au dezaprobat planul economic a crescut cu 6%, pana la 15%.

Ryan Pougiales, din partea agentiei de sondaje, a afirmat ca numerosi oameni inca simt ca sunt departe de viata normala. "Exista o nerabdare imensa. Toata lumea a stat inchisa in casa. Multi si-au pierdut locurile de munca sau pe cei dragi".

Previzinile expertilor arata ca Statele Unite vor avea o crestere de 7% in anul 2021, insa somajul in randul populatiei de culoare a fost de 9,1% in luna mai, fata de 5,1% la albi, de 3,2% la cei cu studii superioare si 6,8% la persoanele cu diploma de liceu.

