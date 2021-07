Acuzatii taioase ale fostul Secretar de Stat din timpul presedintelui Trump: Biden nepregatit sa raspunda agresiunii Chine

Mike Pompeo, prezent in emisiunea Prime Time de la televiziunea americana Fox News a reactionat dupa avertizarea Chinei care a afirmat ca nu va mai tolera amenintarile externe. Fostul Secretar de Stat l-a criticat pe presedintele american Joe Biden spunand ca "nu este pregatit sa raspunda agresiunii chineze".

Joi, Xi Jinping, liderul de la Beijing declarase ca "nu vom permite niciunei forte straine sa persecute sau sa subjuge China. Oricine incearca sa faca asta isi va sparge capul de Marele Zid din otel", potrivit Fox News.

Mike Pompeo a cerut actualei administratii de la Casa Alba sa ia in serios amenintarea chineza, spunand ca Xi vede America "slaba". "Am observat acest lucru de sase luni cu aceasta administratie: este nepregatita sa raspunda agresiunii chineze".

Fostul Secretar de Stat din timpul presedintelui Donald Trump, a mentionat ca Biden refuza sa traga la raspundere China, pentru obstructionarea anchetei privind originea pandemiei COVID-19 si sa sanctioneze regimul Xi in legatura cu actiunile sale agresive impotriva populatiei din Hong Kong si din provincia Xinjiang.

"Chinezii pot vedea slabiciunea (Americii - n.a.). Ei pot observa o administratie care nu este pregatita sa raspunda, asa cum a facut-o cea din perioada Trump, cu claritate, forta si hotarare.

Iata de ce este nevoie pentru a-l descuraja pe Xi Jinping. El este serios. Are incredere, este agresiv. El crede ca America este in declin. Greseste in acest sens, dar va fi nevoie ca management-ul american sa dovedeasca ca este eronat", a spus Pompeo.

