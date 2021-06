Joe Biden vorbeste despre intalnirea cu Putin de la Geneva. Marea provocare a presedintelui SUA legata de liderul de la Kremlin VIDEO

Joe Biden a participat timp de trei zile la summit-ul Grupului G7 de la Cornwall, Marea Britanie, iar la finalul acestuia a tinut o conferinta de presa, in care a abordat diferite subiecte. Unul dintre ele a fost Vladimir Putin, pe care il va intalni la Geneva, pe 16 iunie. Liderul de la Washington a spus ca "nu garanteaza ca-i va putea schimba comportamentul" presedintelui Rusiei.



In schimb, Biden a fost de acord cu Putin, care a afirmat recent ca relatiile dintre Statele Unite si Rusia sunt la cel mai scazut nivel, din toate timpurile. Presedintele SUA a afirmat ca isi doreste "legaturi mai bune" cu Moscova si nu vrea sa existe conflicte intre cele doua tari, potrivit Republic World.

Declaratiile lui Joe Biden vin cu doar cateva zile inaintea intalnirii din Elvetia dintre cei doi lideri. "Noi cautam sa rezolvam acele actiuni care credem ca sunt incompatibile cu legile internationale, numarul unu. In al doilea rand, acolo unde putem lucra impreuna, putem fi capabili sa facem acest lucru, in termenii unei doctrine strategice.

Pot exista si alte domenii de abordat. Exista chiar discutii despre capacitatea de a colabora impreuna in problema climei globale", conform CNN.

SUA si NATO stopeaza visul lui Putin de a reface Uniunea Sovietica: Ce tari sunt vulnerabile fata de amenintarea Rusiei

Liderul de la Washington a mai precizat si faptul ca nu doreste sa aiba o conferinta de presa comuna cu Putin, dupa summit-ul de la Geneva. "Acesta nu este un concurs despre cine se poate descurca mai bine in fata camerelor de luat vederi sau care incearca sa-l jeneze pe celalalt.

Este vorba de a-mi defini foarte clar care sunt conditiile pentru a putea obtine o relatie mai buna cu Rusia".

Biden doreste sa discute cu Putin si despre relansarea relatiilor diplomatice dintre cele doua tari, in contextul in care ambasadorii SUA si ai Rusiei au fost chemati de la posturile lor de la Moscova, respectiv Washington, in urma cu cateva luni.

