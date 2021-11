Joe Biden pune la colț Rusia, China și Ungaria: Ce țări au fost invitate la Summitul democrației organizat de SUA

Summitul pentru democrație este organizat virtual de Statele Unite, pe 9-10 decembrie 2021, sub patronajul președintelui Joe Biden. Lista țărilor invitate de Casa Albă include 110 state, dintre care 77 sunt considerate ”libere” sau pe deplin democrate, conform raportului din 2021 al Freedom House. Lipsesc Rusia, China, Turcia, Ungaria, dar vor fi prezente Israel,Taiwan, Serbia, Moldova și Kosovo.

Alte 31 de țări care vor participa sunt clasificate drept ”parțial libere” și doar 3 intră în categoria ”non libere”, Angola, Republica Democrată Congo și Iraq, potrivit Carnegie Endowment for International Peace.

Surprinde într-un fel absența Turciei, membru al NATO, pe fondul creșterii autoritarismului președintelui Recep Erdogan și al derapajului politicii sale externe către Rusia, în special după achiziționarea primului sistem de apărare antiaeriană S-400 al Moscovei, conform Axios.

Nici Ungaria nu a fost invitată de Statele Unite la ”Summitul pentru democrație”, al cărui prim-ministru de extremă dreaptă Viktor Orban este un susținător ferm al ”democrației liberale”, fiind singura țară membră a Uniunii Europene, care nu va fi prezentă.

Reuniunea patronată de Joe Biden se va concentra pe trei teme prinicpale: ”apărarea împotriva autoritarismului, combaterea corupției și promovarea respectării drepturilor omului”, a anunțat Departamentul de Stat al SUA.

Pe lângă liderii mondiali, Biden va invita și membrii ai societății civile și ai sectorului privat, pentru o serie de evenimente axate pe ”proiectarea angajamentelor și a rezultatelor concrete pentru summit”.

Peste aproximativ un an, Biden va găzdui un al doilea ”Summit pentru democrație”, de data asta face-to-face, pentru a face bilanțul progreselor înregistrate și a crea o cale comună de acțiune.

De remarcat faptul că Statele Unite, în calitate de organizator, au oferit un tratament special statelor foarte mici, existând aproximativ 30 de țări cu o populație de sub 1 milion de locuitori. În loc să ofere o invitație pentru un grup de națiuni mai mici, Casa Albă a urmat politica ”o țară, o invitație”. Spre exemplu: Fiji, Guyana, Insulele Solomon, Maldive, Belize, Bahamas, Vanuatu, Barbados, Seychelles, Tuvalu, Antigua și Barbuda.

Din Orientul Mijlociu, sunt prezente doar Israel și Iraq, iar din Asia Centrală și de Sud au fost invitate doar patru state: India, Maldive, Nepal și Pakistan.

Lista țărilor invitate de Statele Unite la Summitul pentru democrație 2021

Potrivit site-ului oficial al guvernului american, lista cuprinde 110 țări, pe care v-o prezentăm mai jos.

