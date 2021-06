Joe Biden, popularitate in crestere intr-un sondaj Fox News. Ce cred americanii despre originea noului coronavirus

Americanii au apreciat implicarea lui Biden in problemele pandemiei FOTO Facebook / Joe Biden

Presedintele Biden a primit un rating de aprobare de 56% intr-un sondaj al televiziunii Fox News.

Cifra marcheaza o usoara crestere fata de 54% cat era popularitatea sa in aprilie si mai. Sondajul a mai constatat ca 43% dintre alegatori dezaproba performanta sa.

64% dintre cei chestionati au aprobat implicarea lui Biden in problema pandemiei, inclusiv 4 din 10 republicani si 9 din 10 democrati, in timp ce 34 la suta au dezaprobat.

Nivelul ridicat de aprobare pentru pandemie vine din moment ce multe state s-au redeschis complet si milioane de cetateni din toata tara au fost complet vaccinati.

In ceea ce priveste inceperea pandemiei, 60% cred ca virusul a fost scurs dintr-un laborator din China, doar 31% considerand ca a aparut in mod natural.

Desi teoria scurgerilor de laborator a fost considerata ca o conspiratie, noi dovezi au determinat oficialii din sanatate sa arunce o a doua privire.

Biden a ordonat comunitatii de informatii sa revizuiasca cercetarile privind originile coronavirusului.

Sondajul a chestionat 1.001 alegatori in perioada 19 - 22 iunie si are o marja de eroare de 3 procente.