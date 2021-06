Presedintele Biden a declarat vineri, 25 iunie, ca sentinta de 22 de ani si jumatate de inchisoare pronuntata fostului ofiter de politie din Minneapolis, Derek Chauvin, pentru uciderea lui George Floyd pare a fi "potrivita".

"Nu stiu toate circumstantele care au fost luate in considerare, dar mi se pare ca, potrivit liniilor directoare, acesta pare a fi potrivita", a declarat Biden reporterilor vineri dupa-amiaza, cand i s-a cerut sa reactioneze la sentinta in timpul unei intalniri a biroului oval cu presedintele Afganistan Ashraf Ghani.

Judecatorul Judecatoriei Hennepin, Peter Cahill, l-a condamnat pe Chauvin la 22 ani si jumatate de inchisoare pentru asasinarea lui Floyd, a carei moarte in custodia politiei in mai 2020 a starnit proteste la nivel national impotriva nedreptatii rasiale si a brutalitatii politiei.

Conform legislatiei din Minnesota, Chauvin va trebui sa isi ispaseasca o treime din pedeapsa inainte de a fi eligibil pentru eliberare supravegheata.

Moartea lui Floyd anul trecut a fost surprinsa pe camera, cu imagini care il aratau pe Chauvin ingenuncheat pe gat mai mult de noua minute. Chauvin a fost condamnat de un juriu in aprilie pentru toate cele trei acuzatii de crima neintentionata de gradul II, crima de gradul III si omor de gradul II.

Biden a luat legatura cu familia Floyd, inclusiv in timp ce astepta verdictul in aprilie. In timp ce juriul a deliberat, el le-a spus reporterilor ca "se roaga pentru verdictul corect", precizand ca el credea ca Chauvin ar trebui gasit vinovat.

In urma verdictului, Biden crede ca ar putea fi un "moment de schimbare semnificativa", dar a indemnat liderii sa nu fie multumiti.

"Nu putem sa stergem acest moment sau sa privim in alta parte, gandindu-ne ca lucrarea noastra este terminata", a spus el in remarcile de la Casa Alba. "Trebuie sa ascultam "Nu pot respira. Nu pot respira" Acestea au fost ultimele cuvinte ale lui George Floyd. Nu putem lasa aceste cuvinte sa moara odata cu el".

Biden a cerut, de asemenea, adoptarea de catre Congres a legislatiei privind reforma politiei, numita dupa Floyd, intalnindu-se cu familia lui Floyd la aniversarea mortii sale, relateaza The Hill