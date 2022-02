Președintele american Joe Biden, care a anunțat într-o conferință de presă desfășurată joi, 24 februarie, la Casa Albă, o serie de sancțiuni economice dure împotriva Moscovei, a răspuns ulterior și întrebărilor ziariștilor. El a spus că există o ”ruptură totală” în relațiile dintre Statele Unite și Rusia în prezent.

Biden a afirmat că președintele rus Vladimir Putin a respins orice ”efort de bună-credință” făcut de SUA și aliații săi pentru a aborda problemele de securitate prin dialog, evitând un conflict inutil, potriivt The Print.

Biden s-a adresat reporterilor la conferința de presă, prima după ce forțele rusești au intrat în Ucraina. ”Există o ruptură totală chiar acum în relațiile dintre SUA și Rusia, dacă ei continuă pe această cale pe care se află”, a spus președintele american.

El a spus că armata rusă a început un atac brutal asupra poporului ucrainean. ”Fără provocare, fără justificare, fără necesitate, acesta este un atac premeditat. Vladimir Putin a plănuit asta luni de zile, așa cum am spus tot timpul.

A mutat peste 175.000 de soldați, echipamente militare pe poziții de-a lungul graniței cu Ucraina”, a susținut Biden.

Interesul strategic al lui Putin în regiunile Donețk și Lugansk din Ucraina: Țintele urmărite de Rusia ANALIZĂ

”De săptămâni, de săptămâni am avertizat că acest lucru se va întâmpla. Și acum, se desfășoară în mare măsură, așa cum am prezis. În ultima săptămână, am văzut o creștere a bombardamentelor în Donbas, o regiune din estul Ucrainei controlată de separatișii susținuți de Rusia. Guvernul rus a comis atacuri cibernetice împotriva Ucrainei”, a adăgat președintele american.

President Biden plays down fears of another Cold War, but acknowledges "there is a complete rupture right now in US-Russian relations." pic.twitter.com/AFRwsCkSOV— Forbes (@Forbes) February 24, 2022