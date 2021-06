Mesajul extrem de puternic pe care prima doamna a Americii si l-a inscriptionat pe sacou la summitul G7

Prima Doamna a Statelor Unite Jill Biden a ales un mesaj simplu la sosirea sa in Cornwall, in Anglia, unde are loc in aceasta perioada summitul G7, unul dintre cele mai importante evenimente ale anului 2021 in lume.

Cuvantul care a putut fi citite pe spatele sacoului purtat de Jill Biden a fost LOVE. A afisat mesajul simplu si extrem de puternic in timpul unei scurte plimbari facute joi, 10 iunie, impreuna cu sotul sau, presedintele american Joe Biden, premierul britanic Boris Johnson si sotia acestuia, Carrie Johnson.

Intrebata despre alegerea sa vestimentara, Jill Biden a declarat ca vrea sa aduca un mesaj pozitiv din America.

"Este important ca oamenii sa simta ca exista unitate intre toate tarile (membre G7) si sa existe speranta dupa acest an de pandemie", a declarat ea.

"Joe si cu mine abia asteptam sa intalnim toata lumea la G7", anunta ea.

Mesajul a fost cu atat mai remarcat, cu cat contrasteaza cu cel ales de precedenta Prima Doamna Melania Trump, purtat tot pe o haina.

Intr-o vizita, in iunie 2018, la frontiera cu Mexicul, Melania Trump a purtat o haina pe care se putea citi "I really don't care, do u?" ("Mie chiar nu-mi pasa. Tie?").

In urma unei polemici pe care a declansat-o, sotia miliardarului republican a explicat ulterior ca aceste cuvinte erau destinate "oamenilor si presei de stanga care ma critica". "Vreau sa le arat ca nu-mi pasa", denunta ea.