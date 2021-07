Ironia lui Biden despre Putin: ”Are două lucruri și nimic altceva”. Răspunsul Rusiei este incisiv

Înțepăturile la nivel înalt dintre Statele Unite și Rusia continuă la nivel înalt, chiar și după întâlnirea dintre liderii celor două țări de la Geneva din luna iunie 2021. Astfel, Joe Biden a declarat că ”Putin conduce o economie care are arme nucleare și petrol și nimic altceva”, repetând în mod ironic ultimele două cuvinte.

Iar reacția nu a întârziat să apară de la Moscova, de la purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, care a subliniat faptul că Rusia are capacități deosebite în domeniul nuclear, în sectorul petrolului și al gazelor naturale, dar a contestat acuzațiile președintelui american, potrivit Metro.

Ads

Joe Biden a făcut remarca în această săptămână, când a avertizat în timpul unui discurs că dacă Statele Unite vor intra într-un ”război real” cu o ”mare putere”, atunci acest fapt ar fi rezultatul unui atac cibernetic semnificativ asupra țării sale.

Liderul de la Casa Albă a lăudat Serviciile de Informații din SUA, care sunt superioare celor rusești și a spus că Putin are ”o problemă reala”, în acest sens. ”El conduce o economie care are arme nucleare și petrol și nimic altceva. Nimic altceva. La ce nivel este economia lor? A opta cea mai mică din lume acum, cea mai mare din lume? Știu că are probleme reale, ceea ce îl face și mai periculos”, a spus Biden.

Fostul doctor al Casei Albe face acuzații grave la adresa lui Joe Biden: "E total pierdut, ar trebui să demisioneze"

Dimitri Peskov a reacționat prompt și incisiv la afirmațiile președintelui american. ”Este greșit să pretinzi că Rusia nu are nimic. Aceasta este o cunoaștere incorectă și o neînțelegere a Rusiei moderne”.

Putin a comandat două avioane pentru ”sfârșitul lumii”. Va controla Rusia din zbor, în timpul războiului nuclear VIDEO

Oficialul rus a afirmat că probabil că Biden și-a adaptat discursul la comunitatea de informații din țara sa, vrând să facă impresie. Peskov a adăugat că SUA sunt un adversar al Rusiei, chiar dacă se fac eforturi în prezent de normalizare a relațiilor bilaterale, în special pentru stabilitatea strategică nucleară.