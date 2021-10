Întâlnire între doi dintre cei mai puternici lideri ai planetei, Joe Biden și Papa Francisc. De ce este așa de importantă, o premieră după 58 de ani FOTO VIDEO

Joe Biden se va întâlni cu Papa Francisc la Vatican, vineri, 29 octombrie 2021, întrevedere la care va fi prezentă și Prima Doamnă a Americii, Jill Biden. Liderul de la Casa Albă va deveni al 14-lea președinte al Statelor Unite care va vizita Sfântul Scaun, dar primul președinte american catolic, care va ajunge aici, după 58 de ani.

John F. Kennedy, care s-a văzut cu Papa Paul al IV-lea pe 2 iulie 1963, a fost ultimul președinte american catolic care l-a vizitat pe Suveranul Pontif. Când Kennedy se pregătea pentru întâlnire sa cu Papa, oamenii se întrebau dacă el va săruta inelul acestuia, un semn tradițional de respect, însă acest lucru nu s-a întâmplat, potrivit UCA News.

Acum protocoalele s-au schimbat, iar astăzi Papa Francisc, născut la Buenos Aires, preferă ca oaspeții, chiar cei mai de vază, precum președinți sau regi, să nu-i sărute inelul. Papa Francisc are programată întâlnirea cu președintele Statelor Unite, Joe Biden, pe 29 octombrie 2021, imediat după ce el va ateriza la Roma, pentru a participa la Summitul G-20, care se va concentra asupra pandemiei COVID-19, a sănătății globale, economiei mondiale și a schimbărilor climatice,

Revenind la vizita lui John F. Kennedy la Vatican, trebuie menționat faptul că întrevederea a inclus o întâlnire privată cu Papa Paul al IV-lea și un schimb de cadouri – o copie a Pietei, sculptura lui Michelangelo pentru președinte și un set pentru birou gravat cu sigiliul prezidențial al SUA pentru Papă, dar și un discurs al Suveranului Pontif.

Întâlnirea top-level dintre Joe Biden, în vârstă de 78 de ani și Papa Francisc este una foarte importantă, nu numai prin faptul că cei doi lideri mondiali ”împărtășesc aceeași viziune asupra schimbărilor climatice, a pandemiei, a sărăciei, ci și pentru că legătura dintre ei este una personală și atât de profundă”, conform postului de televiziune american CNN.

"This is a strong personal connection based on respect, faith and dealing with loss," @BrianToddCNN reports. pic.twitter.com/a7sFn1u0Np— The Situation Room (@CNNSitRoom) October 26, 2021