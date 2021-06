Presedintele american Joe Biden si omologul sau rus, Vladimir Putin, se vor intalni miercuri, la Geneva, iar aceasta intrevedere a lor va fi una dintre cele mai importante din sfera geopolitica de anul acesta.

Intalnirea lui Biden cu Putin in Elvetia, tara aleasa pentru istoria sa de neutralitate politica, nu va fi prima dintre ei, insa va fi prima de cand democratul a devenit presedinte al Statelor Unite, supranumit lider al lumii libere.

Este asteptat ca la reuniunea initiata de Biden sa fie adoptat un ton diferit decat la cea care a avut loc in iulie 2018, la Helsinki, intre presedintele american de la acel moment, Donald Trump, si Putin. Trump a insistat atunci ca cei doi lideri sa se intalneasca la inceputul summit-ului in absenta consilierilor, starnind ingrijorari ca fostul ofiter KGB il va invalui pe omologul american.

Intalnirea de saptamana aceasta dintre Biden si Putin are loc in cadrul primei vizite internationale a lui Biden ca presedinte, in timpul careia a reconfirmat aliantele cu liderii G7 si partenerii NATO. La sediul NATO, Biden le-a declarat reporterilor ca s-a consultat cu ceilalti lideri mondiali inaintea intalnirii cu Putin.

"Fiecare lider mondial de aici, cei mai multi dintre ei au mentionat asta si mi-au multumit pentru intalnirea cu Putin", a spus Biden luni, citeaza Cnbc.com. "Am discutat cu ei despre ce cred ca este important din perspectiva lor si despre ce cred ca nu este important", a adaugat el, subliniind ca omologii i-au apreciat transparenta si coordonarea.

Marti, un consilier de la Kremlin a spus ca stabilitatea nucleara, schimbarile climatice si securitatea cibernetica se afla pe agenda summit-ului, precum si situatia cetatenilor rusi si americani inchisi in fiecare tara.

Desi sunt multe lucruri ce trebuie discutate, expertii nu au mari sperante ca vor exista momente "revolutionare" la intalnirea dintre cei doi lideri. Totusi, ei considera ca vor putea fi incheiate acorduri simbolice de reconsolidare a increderii, un cadru pentru relatia viitoare.

Intalnirea este programata sa aiba loc in a doua parte a zilei, la o vila de secol 18 de pe malul lacului Leman (Geneva), potrivit CNN.

Oficialii de la bordul Air Force One au spus marti, in timpul zborului de la Bruxelles la Geneva, ca Biden se va intalni cu Putin la ora locala 13:00. Putin va ajunge primul la vila La Grange, iar amandoi presedintii vor fi intampinati de omologul elvetian inainte de a face o fotografie impreuna.

La intrunire vor participa patru persoane: Biden, Putin, secretarul de stat american Antony Blinken si ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.

Fiecare parte a avea un translator si fotoreporterii vor putea capta imagini la inceput. Ulterior, fiecare delegatie va avea cinci membri, alaturi de Biden si Putin. Nu au fost anuntate inca numele participantilor.

Oficialii americani au spus ca se asteapta ca discutiile sa dureze patru spre cinci ore sau poate mai mult. Nu este asteptat ca liderii sa manance impreuna. Intre 3.000 si 3.500 de politisti si alte forte vor fi trimise pe domeniul de 30 de hectare din Geneva.

La finalul intrunirii, presedintii vor sustine, separat, conferinte de presa.