Presedintele american Joe Biden i-a oferit omologului sau rus Vladimir Putin o pereche de ochelari de aviator pe comanda, potrivit unui oficial de la Casa Alba, relateaza CNN.

"Presedintele Biden i-a oferit presedintelui Putin o pereche de ochelari > de la Randolph USA. In 1978, Randolph si armata au produs HGU-4/P Aviator pentru piloti de vanatoare. De atunci, ei le livreaza armatei americane si partenerilor din NATO ochelarii lor de nivel inalt si durabili, produsi in fabrica din Massachusetts", declara oficialul citat.

Biden i-a oferit lui Putin si o sculptura din cristal care reprezinta un bizon american, realizata de Steuben Glass din New York.

"O reprezentare maiestuoasa a unuia dintre dintre cele mai maiestuoase mamifere ale noastre, care reprezinta puterea, unitatea, rezistenta. In 2016, (bizonul) a fost desemnat mamiferul national al Statelor Unite, cand administratia Obama-Biden a semnat National Bison Legacy Act. In Rusia, in ultimii 20 de ani, biznoul european "a fost reintrodus prin resalbaticirea multor situri, in urma extinctiei acestor (animale) in 1927.

Sculptura are un soclu din lemn de cires, un simbol al primului nostru presedinte, George Washington, si poarta o placa cu o inscriptie gravata care comemoreaza intalnirea" celor doi presedinti, declara oficialul citat.