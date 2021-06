Prima urmare a intalnirii Biden - Putin: Ambasadorul Rusiei la Washington se intoarce la post

Ambasadorul rus la Washington, rechemat in martie pentru consultari, s-a intors duminica in Statele Unite, unde isi va relua postul, punctul culminant al summitului dintre presedintii celor doua tari, Joe Biden si Vladimir Putin, desfasurat miercuri la Geneva, informeaza France Presse.

Avionul SU100 care il transporta pe Anatoli Antonov a decolat la ora locala 09.20 (06.20 GMT) de pe aeroportul Seremetievo din Moscova cu destinatia New York, de unde va zbura apoi spre Washington, au anuntat agentiile de presa rusesti.

"Avand in vedere rezultatele intalnirii dintre cei doi presedinti, ma bazez pe o munca constructiva cu colegii mei americani pentru a construi relatii pe o baza egala si pragmatica", a declarat el pentru agentia Ria Novosti, precizand ca se afla "intr-o dispozitie optimista".

Revenirea la posturile lor a ambasadorilor rus si american a fost anuntata miercuri de Vladimir Putin dupa intalnirea sa cu Joe Biden la Geneva, o decizie concreta a acestui summit care era foarte asteptata.

Relatiile diplomatice dintre Moscova si Washington s-au deteriorat rapid dupa instalarea in functie, in ianuarie, a lui Biden, care a acuzat Rusia pentru o serie de atacuri cibernetice si interferente in alegerile din Statele Unite.

Drept urmare, in martie, Rusia a decis sa-l recheme pe Anatoli Antonov dupa ce Biden a facut declaratii in care l-a comparat pe Putin cu un "criminal".

Ambasadorul american, John Sullivan, a anuntat, o luna mai tarziu, ca se va intoarce la Washington pentru consultari, lucru cerut de Kremlin.