Joe Biden schimba abordarea fata de Putin: SUA anunta masuri dure contra atacurilor asupra sistemelor americane, provenite din Rusia

Daca intalnirea de la Geneva dintre presedintii Joe Biden si Vladimir Putin a parut una diplomatica, in care respectul si interesele proprii au prevalat, iata ca semnalul schimbarii vine de la Casa Alba. Liderul de la Washington "isi rezerva dreptul" de a riposta daca Rusia nu opreste atacurile de tip ransomware asupra companiilor si institutiilor americane.

In urma cu cateva zile, oficialii din Statele Unite au anuntat ca o grupare criminala denumita REvil, despre care se spune ca isi are originea in Rusia, a atacat si a compromis numai putin de 1.500 de firme americane, potrivit Washington Examiner.

Jen Psaki, Secretarul de presa al Casei Albe a declarat la o conferinta de presa ca Administratia Biden a atribuit atacul cibernetic gruparii Revil, iar oficiali de Securitate Nationala din SUA au luat legatura cu omologii lor de la Kremlin, dupa ce compania din domeniul IT Kaseya din Statele Unite a anuntat ca a fost afectata grav.

"Daca guvernul rus nu poate sau nu va lua masuri contra actorilor criminali care locuiesc in Rusia, vom lua masuri sau ne vom rezerva dreptul de a face acest lucru pe cont propriu", a afirmat Psaki.

Securitatea cibernetica a fost un punct important al summit-ului dintre Biden si Putin din Elvetia, din 16 iunie. De la aceasta intalnire, expertii din cele doua tari au discutat despre aceste amenintari, iar saptamana viitoare va fi programata o reuniune intre oficiali de la Washington si Moscova.

Pozitia Casei Albe referitoare la atacurile ransomware provenite din Rusia este ferma si indemana companiile americane sa nu plateasca rascumpararile cerute de hackeri.

REvil a cerut numai putin de 70 de milioane de dolari in criptomoneda bitcoin pentru a debloca toate site-urile compromise. Anterior, acelasi grup din Rusia a solicitat 11 milioane de dolari firmei JBS, care proceseaza carnea din America, dupa un atac cibernetic similar.

