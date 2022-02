O româncă printre cele mai frumoase sportive de la Jocurile Olimpice de iarnă. Lecția de patriotism dată de ea

Braşoveanca Mihaela Hogaş, singura sportivă calificată în întrecerea de patinaj viteză de la Jocurile Olimpice, a declarat înaintea plecării spre Beijing, că a alergat mii de kilometri pe patine, pe bicicletă sau pe jos, în soare, ploaie sau vânt, a ridicat mii de kilograme în total, la sala de forţă, şi s-a ridicat de sute de ori epuizată după antrenamente, toate doar pentru a reprezenta România, ţară pe care o consideră, singurul lor de pe planetă unde se simte cu adevărat împlinită.

Patinatoarea legitimată la Corona Braşov, va lua startul în probele de 500 şi 1.000 de metri la JO spune că visul ei nu ar fi fost posibil fără a forţa limitele zi de zi.

"Pot să spun fără riscul de a greşi, că toată viaţa mea am muncit pentru calificarea la Jocurile Olimpice. Am ştiut foarte clar, de mică, unde îmi doresc să ajung şi am ştiut mereu că un rezultat bun vine după mii de ore de antrenament, astfel că am făcut tot posibilul să îmi întrec limitele în fiecare zi.

Această calificare înseamnă că sunt pe drumul cel drum şi îmi dă multă încredere şi putere de muncă. Sper că va impulsiona şi micile speranţe în patinajul românesc şi sper că vom putea să reparăm probleme din federaţie pentru a fi finanţaţi. Dacă ar fi să fac un calcul, cred că avem mii de kilometri parcurşi în condiţii nu tocmai uşoare, în soare, ploaie sau vânt.

Ne antrenăm mult pe bicicletă, facem câteva mii de km pe sezon. Nici sala de forţă nu e neglijată, ridicăm greutăţi la sală cu mult peste greutatea noastră şi alergăm şi patinăm kilometri buni pentru a fi într-o formă bună. Antrenamentele sunt foarte grele, avem momente în care suntem epuizaţi total şi ne e foarte greu, dar strângem din dinţi şi mergem înainte, ne încurajăm unii pe alţii şi ne motivăm gândind la obiectivele îndeplinite. Noi facem 5-6 ore pe zi efort, 6 zile pe săptămână, toate astea numai cu dorinţa că vom fi mai buni următoarea competiţie. Iar sentimentul pe care îl ai când vezi că a meritat, este de nedescris“, a declarat Hogaş pentru News.ro.

Cea mai bună patinatoare de viteză din România, la acest moment, spune că are emoţii dar acestea o ajută enorm în competiţii.

"Emoţiile pe care le am în concursuri sunt contructive. Ştiu că depinde de mine să fug tare şi asta îmi dă încredere. Cel mai mult îmi place să concurez, să fiu în competiţie, şi cred că mă ajută foarte mult în controlul emoţiilor pentru că fac totul dintr-o pasiune foarte mare. Pot să spun că în timp am simţit presiunea de a fugi tare. Oamenii se bazează pe mine şi îmi văd potenţialul. Dar pentru mine este un lucru bun, încerc să iau fiecare moment de presiune şi să îl transform în moment de reuşită. Şi-s tare fericită când îmi iese cum am vrut“.

"Nu competiţia, ci Covidul e frica mea cea mai mare"

Mihaela Hogaş, care a avut anul trecut Covid, recunoaşte că se teme să nu ia din nou virusul, şi spune că face totul pentru a se feri, din dorinţa de a ajunge la Beijing şi de a a lua startul competiţiei. "În primul rând ne dorim să fim sănătoşi şi să stăm cât mai departe de Covid. Regulile sunt foarte stricte şi este important să fim puternici din punct de vedere mental. Vrem să obţinem cele mai bune rezultate în momentul actual, să fim în prima parte a clasamentului, să reprezentăm România cu succes. Încă mai avem timp să facem câteva îmbunătăţiri şi este foarte important să ramânem optimişti. Din păcate, Covidul este frica mea cea mai mare.

La cupa mondiala U23 din Innsbruck nu am dat masca jos de pe faţă nici când faceam încălzirea pentru concurs. Simt că din orice loc putem să luam virusul şi să pierd ce am construit până acum. Cred că am gestionat destul de bine toată perioada Covid până acum. Însă, cred că la Jocurile Olimpice o să fie un mare test de răbdare şi atenţie pentru mine. Fac tot posibilul să mă menţin sanătoasă mental şi fizic“.

"România înseamnă casă, familie şi locul unde mă simt cel mai bine pe Pământ“

Braşoveanca spune că e o onoare să reprezinte România, singurul loc din lume unde se simte cu adevărat împlinită: "Iubesc România foarte mult şi sunt atât de mândră că îmi pot reprezenta ţara la cele mai mari competiţii ale lumii. Pentru mine este o onoare să fiu parte din Team Romania la Jocurile Olimpice de la Beijing 2022.

Pentru mine, România înseamnă casă, familie şi locul unde mă simt cel mai bine pe Pământ. De-a lungul anului sunt plecată în toate părţile lumii, dar mereu când ajung acasă în România, mă simt împlinită".

Mihaela Hogaș concurează și pentru titlul de cea mai frumoasă sportivă prezentă în capitala Chinei, conform presei internaționale.

Jocurile Olimpice de la iarnă de la Beijing încep vineri.

