Cei mai buni jucatori de poker din istorie

Pokerul a devenit, fara indoiala, cel mai indragit joc de carti si de strategie din toate timpurile iar in mediul online, numarul de jucatori de poker a crescut semnificativ. Obiectivul acestui joc? Sa formam combinatii pentru a obtine cea mai buna mana posibila am zice noi, amatorii dar jucatorii profesionisti sunt acele persoane care castiga venituri substantiale din jocul de poker. Rezultatul muncii si talentului lor se materializeaza in bani iar in lumea pokerului cu mize mari, sumele de bani castigate in fiecare zi, in turneele online si in cele din cazinouri, sunt uriase.

Ca jucatori amatori de poker, ne-am pus, cu siguranta intrebarea "Care sunt cei mai buni jucatori de poker din lume?" dar trebuie sa fim constienti de faptul ca o clasificare este pur subiectiva si deschisa la interpretari. La prima vedere suntem inclinati sa spunem ca un bun jucator de poker este cineva care are venituri mari din poker, asadar cine castiga cel mai mult este cel mai bun.

Dar pe langa aspectul financiar, sa nu uitam ca jocul de poker este considerat sport al mintii deci, in clasarea celor mai buni jucatori de poker, raportarea se face si la mentalitatea jucatorului, la modul in care abordeaza jocul. Este nevoie de ani si ani de studiu deliberat pentru ca jocul lor sa ajunga la o stiinta. Este nevoie si de disciplina zilnica pentru a se asigura ca se prezinta la joc cu o minte limpede. De cele mai multe ori munca si talentul sunt rasplatite iar nume precum Doyle Brunson, Johnny Moss, Stu Ungar, Chip Reese, Phil Ivey, Phil Hellmuth, Fedor Holz, Dan Smith sau Stephen Chidwick vor aparea in orice tip de clasament de poker, indiferent de criteriile de selectie.





Revenim la clasamentul celor mai buni jucatori de poker dupa castigurile financiare. In fruntea clasamentului se afla americanul Bryn Kenney cu castiguri de 56 de milioane de dolari in premii din turnee live. A inceput sa castige bani in East Coast Poker Tour in 2007, dar a venit cu adevarat in lumea pokerului incepand cu 2014.

La doar cei 34 de ani ai sai, Bryn Kenney este castigatorul celui mai mare premiu din istoria turneelor de poker, 20.563.324 de dolari, la Triton Million, in 2019, la Londra. Acesta a fost momentul care l-a impins pe Kenney pe primul loc in castigurile din cariera de poker.

Tot un american se afla si pe pozitia a doua in clasament. Justin Bonomo, cunoscut online poker ca si ZeeJustin, a castigat din turnee suma de 53 de milioane de dolari. O forta dominanta in jocul modern, Bonomo a gasit un succes imens atat in turneele live, cat si online si nu a ratat niciun eveniment de poker in ultimii zece ani. A castigat de trei ori bratara WSOP (World Series of Poker) iar cel mai bun numerar live a fost de 10 milioane de dolari.

Ocupantul locului trei in clasamentul celor mai bogati jucatori profesionisti de poker este Daniel Negreanu sau "Kid Poker". Este de origine romana insa locuieste in Canada. A urcat pe scena profesionista de poker in anul 1997 iar la momentul actual, castigurile sale au ajuns la 42 de milioane de dolari, are sase bratari WSOP, a facut 38 de mese finale si a incasat de 108 ori. In 2014, a fost introdus in Poker Hall of Hame iar datorita abilitatii sale de a-si citi adversarii cu o precizie incredibila care au dus la succesul sau impresionant, Negreanu a devenit rapid un favorit al fanilor.

Urmatorul pe lista este Erik Seidel, prezenta care a dominat mult timp inainte de boom-ul pokerului dar care a continuat sa joace la cele mai mari mize imaginabile in noua era a jocului, detinand astazi castiguri de aproximativ 38 de milioane de dolari din turnee.

Este renumit si pentru mana finala de la evenimentul principal din 1988 World Series of Poker unde pierde in fata chinezului Johnny Chan din cauza ca Chan a realizat un spectacol de actorie demn de Oscar. Mana este prezentata in filmul "Rounders".

Probabil cel mai renumit jucator din istoria jocului de poker este americanul Doyle Brunson, de 87 de ani. A fost jucator profesionist peste 50 de ani si cel care a scris prima carte despre strategia de joc: "Super / System", fiind un idol pentru multi si un domn la masa de poker. Ba chiar a fost votat ca fiind cea mai cea mai influenta voce din lumea pokerului. Poreclit "Texas Dolly", Brunson a fost primul jucator care a castigat 1 milion de dolari jucand in turnee, detine 10 bratari WSOP, a castigat doua titluri de evenimente principale World Series of Poker: in 1976 si 1977 si a fost introdus in Poker Hall of Fame in 1988. Este, de asemenea si primul din cinci jucatori care au invins la evenimentele principale de la World Poker Tour si de la WSOP.

Pentru a incheia, este important sa ne amintim ca parerile vor fi mereu impartite iar criteriile dupa care se vor realiza clasamente a celor mai buni jucatori profesionisti de poker vor varia in functie de factori subiectivi. Jucatorii profesionisti de poker sunt ca profesionistii in orice alt domeniu. Ei incearca sa dobandeasca anumite abilitati prin studiu, pregatire, repetare si in speranta generarii unui venit regulat in acest domeniu. Iar dupa ce sume de bani am mentionat in articol, merita sa incercam sa ajungem la nivelul jucatorilor profesionisti de poker, nu?