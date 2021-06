101 premii la casino intr-o campanie inedita, pe durata desfasurarii EURO 2020

Ne aflam in perioada in care toti ochii sunt indreptati catre Campionatul European de fotbal EURO 2020, asa ca operatorii de jocuri de noroc au lansat multe oferte speciale la pariuri in legatura directa cu acest mare eveniment sportiv al anului 2021.

In peisajul de oferte se remarca insa si o campanie marca Vlad Cazino - adresata pasionatilor de jocuri de cazino online. Exact pe durata turneului final al Campionatului European, adica intre 11 iunie si 11 iulie 2021, romanii dornici de divertisment pe internet au parte de o provocare inedita, de tip campionat, in care marele premiu este castigat de participantul care se situeaza, in cele din urma, pe prima pozitie a clasamentului realizat pe baza rulajelor la jocuri de pe platforma de cazino online a celor de la Vlad Cazino.

Sunt oferite nu mai putin de 100 de premii prin tragere la sorti plus marele premiu (oferit pe baza clasamentului): 10.000 de rotiri cu castiguri cash timp de 1 an, acordate in fiecare luna dintre cele 12. Aceste 10.000 rotiri cash pot fi jucate la un slot la alegere in fiecare luna (august 2021 - iulie 2022), din urmatoarele: Burning Hot, Book of Dead, Super Wild Megaways, Piggy Riches sau Mega Flip. Premiile ce pot fi castigate in urma tragerii la sorti constau in cate 100 de rotiri cash la slotul Legacy of Dead (pe 0,50 RON). Asadar, un total de 101 premii la sloturi in aceasta campanie.

Participarea nu presupune nimic deosebit

Pe vladcazino.ro, campania este conceputa ca un campionat la cazino online, totul fiind foarte simplu, fara reguli complicate. Primul pas este inscrierea in campanie, care se face in contul de client direct pe pagina ofertei. Ulterior, se primesc puncte in clasamentul campaniei in functie de rulajul general la orice jocuri de sloturi, bingo sau la mese de live casino pe platforma Vlad Cazino. Doar rotirile de minim 0,50 RON sunt acceptate ca rotiri eligibile. Mai mult rulaj inseamna mai multe puncte castigate si deci mai multe sanse la marele premiu al campaniei.

Fiecare 30 RON rulati la Vlad Cazino (numai dupa inscriere in campanie!) genereaza alocare de puncte in clasamentul campaniei, astfel:

- pentru fiecare 30 de RON rulati la sloturi sau in cazinoul live se acorda un punct in clasament;

- pentru fiecare 30 de RON rulati la Bingo se acorda 2 puncte in clasament;

- pentru fiecare 30 de RON rulati la sloturi si 30 de RON rulati in cazinoul live, se acumuleaza 3 puncte in clasament;

Intreaga colectie de jocuri pusa la dispozitie de acest operator online este, incepand cu luna iunie 2021, disponibila si pe mobil, prin intermediul aplicatiei Vlad Cazino din Google Play.

Vlad Cazino este parte din Grupul Kindred, una dintre cele mai mari companii de jocuri de noroc la nivel global. Promotor al jocului responsabil si al divertismentului intens, dar echilibrat, Vlad Cazino este una dintre cele mai populare platforme din Romania pe segmentul de cazino online. Oferta include o mare varietate de sloturi de la producatori de top din domeniu, mese de live casino plus experiente complete de bingo si, mai nou, jackpot poker.