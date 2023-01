Minune la Melbourne! Tenismenul care nu câștigase niciun meci de Grand Slam e în sferturi la Australian Open

Tenismenul Jiri Lehecka (21 de ani) a scris una dintre poveștile frumoase la Australian Open 2023, primul turneu de Grand Slam al anului.

Astfel, Lehecka s-a calificat duminică în sferturi după ce l-a eliminat pe favoritul numărul 6, canadianul Felix Auger-Aliassime, scor 4-6, 6-3, 7-6, 7-6.

Remarcabil e faptul că, înainte de AO 2023, Jiri Lehecka nu avea în palmares nici măcar o singură victorie pe tablourile principale la turneele de Grand Slam.

Before this #AusOpen, @jirilehecka had never won a Grand Slam main draw match.

Now the World No.71 is into the #AO2023 quarterfinals! 👏@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/CLXZQO7ZfF— #AusOpen (@AustralianOpen) January 22, 2023