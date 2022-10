Scene surprinzătoare la snooker: un mare jucător s-a certat cu arbitrul! "Ce e așa amuzant?" VIDEO

Lumea snookerului, dominată de obicei de fair-play, mai cunoaște din când în când și episoade ieșite din comun.

Așa s-a întâmplat și la meciul legendarului Jimmy White contra belgianului Luca Brecel de la openul Irlandei de Nord.

Jucătorul de 60 de ani era condus cu 3-0 de Brecel, când arbitrul Ben Williams a făcut o greșeală, nominalizând o bilă greșită, apoi tot el a început să râdă pe seama erorii lui.

"Ce e așa de amuzant?" l-a întrebat White, după care tot jucătorul a fost avertizat pentru că a făcut un gest cu degetul.

Discuția a continuat și după finalul confruntării pe care Brecel a câștigat-o în cele din urmă cu 4-0.

Ronnie O'Sullivan and Alan McManus give their thoughts on the heated incident between Jimmy White and the referee #NIOpen | @ronnieo147 | @AlanMac1990 pic.twitter.com/32PjNmmgFe— Eurosport (@eurosport) October 18, 2022