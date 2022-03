Celebrul actor Jim Carrey, reacție acidă în cazul lui Will Smith: ”Am fost dezgustat”

Jim Carrey a criticat Hollywood-ul pentru ovaţiile în picioare oferite lui Will Smith atunci când a primit premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rolul din filmul „King Richard”, după ce l-a lovit pe Chris Rock.

Victoria lui Smith la gală a avut loc la câteva minute după ce l-a lovit pe Chris Rock pe scenă. Rock a făcut o glumă despre tunsoarea Jadei Pinkett Smith, care s-a ras după ce a dezvăluit că suferă de alopecie, potrivit Variety.

„Am fost dezgustat”, i-a declarat Carrey lui Gayle King (prin intermediul HuffPost). „Am fost dezgustat de ovaţii. Hollywood-ul este pur şi simplu lipsit de coloană vertebrală şi mi s-a părut că acesta este un indiciu clar că nu mai suntem clubul cool”.

Ads

Carrey a spus că Smith „ar fi trebuit” escortat afară din sală după ce l-a lovit pe Rock. Rock a refuzat să depună plângere la poliţie din cauza incidentului, dar Carrey a susţinut că asta s-a întâmplat pentru că Rock „nu a vrut bătăi de cap”.

„Aş fi anunţat dimineaţă că îl dau în judecată pe Will pentru 200 de milioane de dolari, deoarece videoclipul va rămâne acolo pentru totdeauna, fără echivoc”, a spus Carrey. „Acea insultă va dura multă vreme. Dacă vrei să strigi din public şi să-ţi arăţi dezaprobarea sau să spui ceva pe Twitter, asta e bine. Dar nu ai dreptul că urci pe scenă şi să loveşti pe cineva peste faţă pentru că spune vorbe”.

Carrey a concluzionat: „Palma a apărut de nicăieri pentru că Will e frustrat. Îi doresc tot ce este mai bun. Nu am nimic împotriva lui Will Smith. A făcut lucruri grozave, dar nu a fost un moment bun. A aruncat o umbră asupra momentului strălucitor al tuturor noaptea trecută... A fost un moment egoist”.

Will Smith i-a cerut scuze lui Rock: „Aş dori să-ţi cer scuze în mod public, Chris. Am fost deplasat şi m-am înşelat. Sunt jenat şi acţiunile mele nu arată bărbatul care vreau să fiu. Nu există loc pentru violenţă într-o lume a iubirii şi bunătăţii”.

Carrey este în prezent în turneu de promovare a filmului „Sonic the Hedgehog 2”.