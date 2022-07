Jill Biden, soția președintelui SUA, şi-a cerut scuze marţi, 12 iulie, după ce într-un discurs susținut cu o zi înainte în Texas a folosit o formulare neinspirată prin care i-a comparat pe hispanici cu ”tacos”, mâncarea mexicană, informează AFP.

”Prima Doamnă îşi cere scuze, cuvintele sale doreau doar să exprime admiraţia şi dragostea sa sinceră pentru comunitatea latino”, a explicat pe Twitter purtătorul de cuvânt al Primei Doamne a SUA, Michael LaRosa.

În discursul susţinut luni în Texas, soţia preşedintelui american a lăudat ”diversitatea” populaţiei americane de origine hispanică, ”la fel de diferită ca bodegas din Bronx, la fel de frumoasă ca florile din Miami, la fel de unică precum tacos de la micul dejun în San Antonio”.

The White House has not yet commented — but the National Association of Hispanic Journalists condemned the remark. pic.twitter.com/FMovk9SR1K— CBS Mornings (@CBSMornings) July 12, 2022