Jelena Ostapenko, favorita numărul unu, eliminată de la Birmingham! Letona a fost un car de nervi VIDEO

Letona Jelena Ostapenko, favorita numărul unu a turneului de la Birmingham, a fost eliminată încă din turul al doilea.

Ostapenko a fost învinsă de Dayana Yastremska, după un meci maraton. Jucătoarea din Ucraina s-a impus cu 3-6, 7-5, 7-5 la capătul a două ore și 16 minute de joc.

Ostapenko a reacționat în stilul caracterstic, a fost extrem de rece, și a plecat fără să salute publicul, aruncând o sticlă de plastic la coș cu un gest nervos. Ostapenko a fost nemulțumită probabil pentru că spectatorii au fost mai aproape de jucătoarea din Ucraina.

Acum, Simona Halep devine principala favorită a turneului de la Birmingham.

Yastremska ar putea juca în sferturile de finală cu Gabriela Ruse, care are meci de la această oră cu Shuai Zhang (China).

🇺🇦 @D_Yastremska comes from a set down to take out top seed Ostapenko and reach the #RothesayClassic quarterfinals! pic.twitter.com/KVoz4Muppt— wta (@WTA) June 16, 2022