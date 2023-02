Ostapenko a venit la Doha cu un nou look: alegere îndrăzneață a letonei FOTO

Jelena Ostapenko, locul 12 WTA, e una dintre cele mai expresive jucătoare din circuit.

Criticată pentru kilogramele în plus, jucătoarea letonă și-a văzut mai departe de drumul ei. Dar la Doha are o misiune dificilă, urmând să joace în turul unu cu americanca Madison Keys. Plus un posibil duel în turul al doilea cu o altă americancă, Jessica Pegula.

Letona s-a antrenat cu Petra Kvitova, din Cehia, și a afisat un look nou, codițe în stil afro.

Tot la Doha, Gabriela Ruse va juca azi în ultimul tur al calificărilor, adversară fiindu-i Jil Teichmann, din Elveția, locul 28 WTA. Meciul va începe de la 14.30.

.@JelenaOstapenk8 during her practice session with Petra Kvitova on Saturday in Doha pic.twitter.com/4XFe3kZFFs— Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) February 11, 2023

Jelena Ostapenko talks to Petra Kvitova during a practice break in Doha pic.twitter.com/N4M6TD3QNQ— Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) February 11, 2023