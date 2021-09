Gigantul Amazon este acuzat că promovează dezinformarea pe subiectul Covid-19 prin intermediul cărților scrise de autori antivacciniști

Senatoarea americană Elizabeth Warren a acuzat Amazon că vinde „dezinformare despre vaccinurile Covid-19 şi tratamente” prin algoritmi de căutare şi bestseller, după ce compania a promovat o carte a unui autor pe care The New York Times l-a numit „cel mai influent distribuitor online de informaţii false despre coronavirus”, potrivit The Guardian.

Căutând „Covid-19” pe site, utilizatorul primeşte ca prim rezultat „The Truth About Covid-19”, de Joseph Mercola şi Ronnie Cummins, o carte care susţine că dezvăluie cum „eficienţa vaccinurilor a fost exagerată la nivel larg”, cum coronavirusul a fost fabricat în laborator în Wuhan şi cum „tratamente şi prevenirea sigure, simple şi ieftine au fost cenzurate şi ascunse pentru a crea o cale liberă pentru acceptarea vaccinurilor”.

Warren i-a scris directorului executiv al Amazon, Andy Jassy, despre îngrijorările ei că algoritmii de căutare ale retailerului online „par să contribuie la răspândirea dezinformării cu privire la Covid-19”.

Senatoarea de Massachusetts a făcut referire la o cercetare a echipei ei: căutările pe teme legate de pandemie au inclus în mod constant cărţi cotate foarte bine, etichetate favorabil, bazate pe neadevăruri despre vaccinurile anti-Covid şi tratamente.

Alte titluri care apar între primele rezultate ale căutărilor pe Amazon.com sunt „Reversing the Side Effects of the Covid-19 Vaccine” şi „Heal Covid-19 on Your Own”, a mai spus Warren.

„Este un exemplu uluitor de dezinformare”, a afirmat senatoarea, descriind ca „profund tulburător” faptul că Amazon îi „îndrumă pe numeroşi americani să îşi rişte sănătatea şi pe a apropiaţilor lor bazat pe informaţii înşelătoare şi eronate pe care le găsesc pe site-ul Amazon”.

Ea a cerut companiei să revizuiască imediat algoritmii, să raporteze public cu privire la cărţile care cuprind dezinformare şi să întocmească un plan de modificare a algoritmilor săi.

Lui Warren i s-a alăturat senatorul Adam Schiff, care i-a scris lui Jassy despre temerile lui că, atâta vreme cât produsele anti-vaccin rămân pe site, „Amazon profită direct de pe urma dezinformării anti-vaccin de senzaţie, în timp ce aceste teorii ale conspiraţiei continuă să contribuie direct la decesele asociate Covid-19”.

Schiff a făcut apel la Amazon să expună paşii pe care îi face în a se asigura că recomandările sale nu sunt folosite pentru a promova informaţii înşelătoare cu privire la sănătate.

Amazon a transmis NPR într-un comunicat: „Evaluăm constant cărţile pe care le listăm pentru a ne asigura că se conformează cu liniile noastre directoare de conţinut şi, ca serviciu suplimentar pentru clienţii noştri, în partea de sus a paginilor cu rezultatele relevante ale căutării facem legătura cu sfatul CDC (Centrul pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor, n.r.) legat de Covid şi măsurile de protecţie”.