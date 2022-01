Regizorul francez Jean-Jacques Beineix a decedat la 75 de ani, în locuința sa din Paris, în urma unei grele suferințe. Anunțul a fost făcut de familia sa.

Beineix a devenit cunoscut odată cu primul său film, Diva (1981), iar în 1986 a surprins cu filmul Betty Blue, în rolurile principale fiind Jean-Hugues Anglade și Beatrice Dalle. Drama erotică a fost nominalizată la premiile Oscar și a devenit al optulea film cu cele mai mari încasări ale anului în Franța.

”Te iubesc”, a scris actrița Beatrice Dalle, precizând că filmul respectiv a reprezentat una dintre cele mai frumoase pagini din viața ei.

Printre altele, Beineix a mai regizat The Moon in the Gutter, cu Gérard Depardieu și Nastassja Kinski printre protagoniști, potrivit Gândul.