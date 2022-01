Mesajul de susținere asumată public de conducerea CCIR pentru premierul Nicolae Ciucă, în urma scandalului legat de plagiat, a fost criticată dur miercuri, 19 ianuarie, de preşedintele unei camere de comerţ şi industrie județene.

Valentin Cismaru, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Vâlcea, a transmis că se delimitează de opinia conducerii Camerei Naţionale, publicată pe site-ul instituţiei sub titlul ”Je suis Ciucă”, susţinând că aceasta nu are legătură cu camerele de comerţ şi rolul lor pentru mediul de afaceri.

Cismaru a precizat că prin această luare de poziţie, preşedintele CCIR îşi exprimă ”pe faţă” un interes personal şi îi răspunde cu replica ”Je ne suis pas Ciucă”.

”Camera de Comerţ Vâlcea se delimitează de poziţia exprimată de Camera de Comerţ şi Industrie a României, prin conducătorul ei vremelnic Mihai Daraban, în articolul 'Je suis Ciucă!' publicat pe site-ul instituţiei. Prin conţinutul acestei luări de poziţie, nediscutată cu membrii CCIR, preşedintele Camerei Naţionale demonstrează că este un apropiat al Cotrocenilor şi îşi exprimă pe faţă un interes nelegitim, anume acapararea celor 40 de hectare de teren ale Romexpo, pe care să le atribuie apoi discreţionar unor firme agreate de partidele care îl susţin la conducerea Camerei Naţionale. Argumentele din poziţia jenantă a CCIR, cum că mediul de afaceri are nevoie de stabilitate ca să poată funcţiona şi să producă bunăstare, sunt corecte, însă stabilitatea nu poate fi condiţionată de închiderea ochilor faţă de eventuale hoţii, aşa cum ni se cerea în anii 90, să lăsăm politicienii să fure, că ţara are nevoie de linişte. Mediul de afaceri are cu adevărat nevoie de stabilitate, dar şi de specialişti în economie şi nu numai, oameni bine pregătiţi pe care România îi are, însă sunt ţinuţi la distanţă de comportamente precum cel afişat în poziţia CCIR, de girare a imposturii şi nonvalorilor, pentru interese de gaşcă, în niciun caz pentru propăşirea naţională”, se arată în comunicatul de presă transmis de preşedintele CCI Vâlcea.

Ads

Printr-un mesaj publicat, miercuri, pe pagina de internet a Camerei de Comerţ şi Industrii a Romaniei sub titlul ”Je suis Ciucă!”, conducerea CCIR şi-a arătat susţinerea pentru prim-ministrul Nicolae Ciucă, despre a cărui teză de doctorat se spune într-un articol publicat de pressone.ro că ar include conţinut plagiat în cel puţin 42 de pagini din totalul de 138.

”Ne-am săturat de atacuri şi scandaluri sterile, de instabilitate şi destabilizatori. Cu ce şi cui ajută un nou scandal (de plagiat) acum când presiunile zilei de azi ne fac să nu ştim ce va fi mâine - vrem cu toţii ca Statul să facă şi să dreagă, însă, în continuu, îi tragem frâna de mână. Am stat destul pe loc, blocaţi în propria neputinţă şi ipocrizie, vrem să mergem înainte. Cu scandaluri nu mergem. Camera de Comerţ şi Industrie a României merge înainte cu Nicolae Ciucă, primul-ministru al Guvernului României!”, se menţionează, printre altele, în comunicatul CCIR.