Unde se visează Jaqueline Cristian după ce a fost eliminată de la Australian Open

Jaqueline Cristian n-a avut nicio șansă în fața americancei Madison Keys, care a eliminat-o în turul al doilea la Australian Open, după un meci terminat cu 2-6, 5-7.

Jaqueline Cristian va încasa 112,382 de dolari și 70 de puncte WTA după parcursul de la Australian Open.

Românca de 23 de ani s-a aflat la prima prezență pe tabloul principal al unui turneu de Grand Slam și are gânduri mari pentru anul acesta.

“Am avut destule șanse in setul doi pe care nu am știut să le gestionez. Am intrat un pic prea emoționata, în fața unei adversare cu nume, dar consider că sunt într-un proces de învatare și cred că sunt pe drumul cel bun. Eu abia am început să joc cu jucătoare de top, cu multă experiență. Vreau să intru anul acesta în Top 50 WTA”, a spus sportiva pentru Eurosport.