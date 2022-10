Jaqueline Cristian și-a făcut o intrare de senzație la Transylvania Open, dar a ieșit rapid din scenă VIDEO

După înfrângerile suferite de Irina Bara și de Ana Bogdan, o altă româncă a părăsit competiția de la Cluj-Napoca.

Jaqueline Cristian a intrat pe teren în rolul de anul trecut, cel de Contesă Dracula, purtând o pelerină neagră.

Pe teren însă, Jaqueline Cristian (83 WTA) n-a avut nicio șansă în meciul cu Xiyu Wang (59 WTA), care a învins cu 6-3, 6-3.

Jaqueline Cristian este a treia româncă eliminată din primul tur la Transylvania Open, după Ana Bogdan și Irina Bara. Pe tabloul de simplu mai e doar Gabriela Ruse.

🇷🇴 Jaqueline Cristian repeats her iconic Cluj entrance from last year!#TO2022 pic.twitter.com/smJkInnmCb— wta (@WTA) October 11, 2022