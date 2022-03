Zeci de mii de locuinţe din Japonia au rămas fără curent joi dimineaţă, după ce un cutremur cu magnitudinea de 7,4 grade a avut loc la 23.36, ora locală (16.36, ora României). Seismul s-a soldat cu moartea a 4 persoane, curentul electric a fost întrerupt în nord-estul ţării, iar activitatea principalelor mijloacelor de transport a fost sistată, relatează Reuters.

Premierul Fumio Kishida a declarat că 4 persoane au murit, iar guvernul va fi în alertă maximă pentru următoarele 2-3 zile.

De asmemenea, cel puţin 107 persoane au fost rănite, iar 4.300 de locuinţe nu vor avea apă până la mijlocul dimineţii.

Părţi din clădiri s-au prăbuşit pe străzi în unele zone. Imaginile transmise la TV au arătat un acoperiş căzut pe o maşină parcată, precum şi autostrăzi deazfectate.

Zone ale capitalei Tokyo (la aproximativ 300 km sud de Fukushima) au rămas fără curent electric, dar în majoritatea zonelor a revenit după trei ore.

Însă aproximativ 5.775 de locuinţe (nord-est) unde curentul electric este asigurat de Tohoku Electric Power Co Inc au rămas fără electricitate joi, până la prânz.

Companiile, inclusiv Toyota Motor Corp şi producătorul de cipuri Renesas Electronics Corp, s-au grăbit să evalueze impactul, deoarece orice întrerupere a aprovizionării ar putea afecta producţia mondială de smartphone-uri, electronice şi automobile.

Cutremurul a reînviat amintirile celui mai puternic cutremur din Japonia, cu magnitudinea de 9,1 grade, care a avut loc pe 11 martie 2011 în aceeaşi zonă, care include departamenul Fukushima şi o centrală nucleară deazfectată. Trenul de mare viteză Shinkansen a fost suspendat pe termen nelimitat şi cel puţin o autostradă a fost închisă pentru verificări în urma seismului.

”Acesta s-a simţit diferit (faţă de cutremurul din 2011), a fost uriaş. A trebuit să mă agăţ de ceva pentru a rămâne în picioare”, a spus Aoi Hoshino, patronul unui bar în Fukushima.

Cutremurul, cu magnitudinea de 7,4 grade, potrivit Agenţiei de Meteorologie din Japonia, a avut loc la ora 23.36, ora locală (16.36, ora României), în largul coastei departamentului Fukushima, la o adâncime de 60 de kilometri.

O avertizare de tsunami a fost emisă în urma seismului, dar a fost anulată joi dimineaţă devreme. Unele zone au raportat o creştere a nivelului mării, dar nu au fost înregistrate pagube grave.

Pentru a acoperi zona afectată de suspendarea trenului Shinkansen, ANA Holdings Inc şi Japan Airlines Co Ltd au adăugat zboruri suplimentare către oraşele din nord. Nu se ştie când va fi restabilit serviciul feroviar obişnuit.