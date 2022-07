Organizatorul unui festival dedicat comunității „CamperVan România” a povestit, pe Facebook, surpriza plăcută avută în interacțiunea cu ISU Brașov și cu Jandarmeria Brașov.

Românii care și-au transformat mașinile în rulote sunt așteptați în perioada 1-4 septembrie la CamperVan Fest, eveniment organizat în Cheile Râșnoavei, județul Brașov.

Pe grupul dedicat comunității, organizatorul evenimentului, Radu Tudoroiu, a povestit experiența plăcută pe care a avut-o atunci când a solicitat avize din partea ISU Brașov și Jandarmeriei Brașov.

„Am avut azi o experiență surprinzătoare cu Jandarmeria și cu ISU Brașov, care merită povestită. Eu, obișnuit cu lenea și sictirul de la capitală, am dat mailuri pentru CamperVan Fest 2022, dar am zis să și sun să fiu sigur că au computerul conectat la internet.

Discuția a fost așa:

Eu: Bună ziua, știți, cu festivalul, am sunat să vedem dacă ați primit mailul, dacă mai e nevoie de ceva de la noi…

Domn de la Jandarmerie: Bună ziua! La 11:38 am primit solicitarea dumneavoastră, eu am fost responsabil cu ea, la 11:45 a fost indexată in sistem și la 11:50 a fost trimisă comandatului de unitate pentru semnare. În maxim 48 de ore aveți confirmarea, stați fără grijă.

Eu: ….

Efectiv m-am blocat, oamenii mega eficienți și cu o atitudine foarte ok. Cam aceeași treabă și la ISU”, a povestit Radu Tudoroiu, pe grpul CamperVan România.