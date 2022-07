Actorul veteran de la Hollywood și una dintre vedetele seriei "Nașul", James Caan, a murit la vârsta de 82 de ani.

Un tweet trimis de pe contul său anunța: "Cu mare tristețe vă informăm despre trecerea în neființă a lui Jimmy în seara zilei de 6 iulie".

Născut în Bronx, el este cel mai bine cunoscut pentru rolul său ca Santino "Sonny" Corleone în The Godfather - Nașul, dar a jucat și în Misery, Elf și Mickey Blue Eyes.

Sonny Corleone era fiul cel mare al lui Don Vito Corleone în cartea lui Mario Puzo și în filmul regizat de Francis Ford Coppola. Un personaj aprig la mânie, care avea să își găsească sfârșitul în confruntările dintre clanuri.

The family appreciates the outpouring of love and heartfelt condolences and asks that you continue to respect their privacy during this difficult time.

