Romanele din seria James Bond vor fi editate pentru a elimina pasajele rasiste: ”Am înlocuit o mulțime de cuvinte”

Cele paisprezece volume ale aventurilor lui James Bond de Ian Fleiming vor fi lansate în Marea Britanie în primăvară, fără referinţele lor rasiste.

După cărţile lui Roald Dahl, este rândul scrierilor lui Ian Fleming să fie modificate. Potrivit ziarului britanic The Telegraph, care săptămâna trecută a dezvăluit rescrierea poveştilor clasice ale autorului lui "Charlie şi fabrica de ciocolată", romanele din seria "James Bond" vor fi editate pentru a elimina pasajele rasiste.

Cele paisprezece volume vor fi reeditate în aprilie cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la "Casino Royale", prima carte din serie. Ian Fleming Publications Ltd, compania care deţine drepturile literare asupra operei, a făcut apel la „cititori sensibili”, al căror rol este să identifice fraze sau situaţii din manuscrise care sunt jignitoare pentru minorităţile etnice sau sexuale.

Potrivit The Telegraph, romanele vor fi însoţite de următorul text: „Această carte a fost scrisă într-o perioadă în care cuvintele şi atitudinile care ar putea fi considerate jignitoare erau banalizate. Au fost făcute actualizări în această ediţie, încercând să rămână cât mai aproape posibil de textul original şi momentul creării sale”.

Printre modificări se numără descrieri ale oamenilor de culoare (cuvântul „negru” a fost înlocuit cu „persoană de culoare”). Cu toate acestea, remarcile lui James Bond despre asiatici (în special Oddjob, slujitorul coreean al lui Goldfinger) rămân neschimbate.

Nu este prima dată când romanele lui Ian Fleming sunt modificate. Potrivit The Telegraph, Fleming autorizase înainte de moartea sa în 1964 modificarea scenelor de sex din cărţile sale pentru publicul american. El a redus, de asemenea, referinţele la etnia personajelor sale în ediţia americană a volumului "Live and Let Die".

„Am recitit textele cărţilor originale şi am decis că cel mai bine este să urmăm cursul acţiunii lui Ian. Schimbările pe care le-am făcut la "Live and Let Die" au fost cele pe care le autorizase el însuşi”, a declarat Ian Fleming Publications Ltd.

„Pe baza a ceea ce a făcut el, am eliminat o mulţime de cuvinte şi le-am înlocuit cu altele care sunt mai acceptabile astăzi”, adaugă compania. „Îndemnăm oamenii să citească aceste cărţi atunci când apar noile ediţii”.

Săptămâna trecută, editorul britanic Puffin a anunţat că mai multe cărţi ale lui Roald Dahl, precum "Mathilda" şi "Charlie and the Chocolate Factory", au fost rescrise pentru a elimina cuvintele considerate jignitoare. Scopul editurii, cu colaborarea moştenitorilor lui Roald Dahl, este să se asigure că volumele sale „pot fi savurate şi astăzi de toată lumea”.

Ca urmare, mai multe descrieri ale aspectului fizic al personajelor au fost reformulate. S-a sistematizat şi utilizarea termenilor neutri. Potrivit Roald Dahl Story Company, compania care supraveghează moştenirea lui Dahl, „nu este neobişnuit să revedem anumite elemente de limbaj” atunci când apare o nouă ediţie. Modificările - estimate la câteva sute - au fost „minime şi au fost analizate cu atenţie”, spune compania.