Unul dintre cei mai talentați fotbaliști englezi s-a retras prematur din sport. El a jucat cu Anglia la Campionatul Mondial

Mijlocaşul englez Jack Wilshere (30 de ani) a încheiat contractul cu gruparea daneză AGF Aarhus şi a anunţat vineri că pune punct carierei sale fotbalistice.

Jack Wilshere a evoluat în ultima jumătate a sezonului 2021-2022 în Danemarca, la AGF Aarhus, iar clubul danez a anunţat că nu va mai reînnoi contractul fostului internaţional englez.

Ads

Wilshere a luat decizia de a se retrage anunţând pe Twitter: ”A fost o călătorie incredibilă, cu multe momente de neuitat. Am fost privilegiat să trăiesc asemenea momente. Am fost un copil care bătea mingea în gradină, apoi am ajuns căpitanul echipei mele de suflet, Arsenal, şi am jucat pentru ţara mea, Anglia, la Cupa Mondială. Eu mi-am trăit visul!”, a scris Wilshere.

Jack Wilshere a fost cel mai tânăr debutant din istoria lui Arsenal, jucând primul lui meci în Premier League la 16 ani şi 256 de zile, în septembrie 2008. A evoluat în 34 de meciuri pentru naţionala Angliei, marcând două goluri şi fiind component al echipei la Cupa Mondială din 2014 şi la Euro 2016.