Iata care au fost unii dintre cei mai vestiti bautori de Jack Daniel's din istorie

Bautura care a redefinit conceptul de bourbon si l-a reinventat sub forma de Tennessee whiskey este una dintre cele cele mai apreciate tarii americane din lume. La faima sa a contribuit si preferinta unor vedete de talie mondiala pentru gustul sau unic.

Iata care sunt vedetele ce au asociat numele whiskey-ului de Tennessee cu faima si cu rafinamentul:

1. Haruki Murakami

Scriitorul de origine japoneza este un fan declarat al tariei americane. Referindu-se la aceasta bautura, el a spus: "Whiskey-ul, la fel ca o femeie frumoasa, trebuie apreciat. Intai il admiri, apoi bei".

2. William Faulkner

Scriitorul nascut si crescut in Mississippi, ale carui opere de arta se studiaza in scoli, spunea, referindu-se la cele necesare unui scriitor: "Uneltele necesare pentru meseria mea sunt hartie, tutun, mancare si putin whiskey". Cu siguranta ca placerea de a degusta Jack Daniels a contribuit la conceperea operelor sale literare.

Ads

3. Frank Sinatra

Legatura lui Frank Sinatra cu whiskey-ul din Tennessee a capatat deja aura de legenda. Acesta a nutrit o adevarata pasiune pentru taria de care nu se despartea nici macar pe scena. Nu putin au fost ocaziile in care faimosul cantaret isi acompania melodiile cu un pahar de Jack. Legatura lui cu aceasta bautura a dat nastere unor informatii, a caror acuratete si veridicitate s-au pierdut in negura timpului. Este greu sa mai distingi intre fictiune si realitate. Cert este ca povestile spun ca Frank Sinatra avea intotdeauna o rezerva de Jack Daniel's in avionul cu care se deplasa la concerte. Mai mult decat atat, se pare ca aprecierea lui pentru acest whiskey l-a facut sa declare ca ar vrea sa fie inmormantat alaturi de el.

Compania Jack Daniel's a creat un whiskey in editie limitata pe care l-a dedicat marelui cantaret american. Un citat al artistului, plin de umor, spune: "Poate ca alcoolul este cel mai mare dusman al omului, dar Biblia spune sa-ti iubesti dusmanii".

Ads

4. Mark Twain

Un nume cu rezonanta puternica, scriitorul american este autorul unor opere literare ce au ramas in istorie. Scriitorul Samuel Langhorne Clemens a ales sa scrie sub pseudonimul Mark Twain. Acesta era un personaj expansiv, plin de umor, care iubea o bautura buna, precum Jack Daniel's. Afinitatea sa pentru acest whiskey era cunoscuta, pana intr-acolo incat acesta a declarat: "Prea mult strica, indiferent despre ce este vorba, insa prea mult dintr-un whiskey bun, nu este suficient".

5. Sir Winston Churchill

Prim ministrul britanic a fost un fan declarat al whiskey-ului Jack Daniel's. Acesta a declarat faptul ca gustul pentru aceasta bautura l-a prins in timpul razboiului la care a participat, iar acomodarea a fost una care a necesitat efort. Insa, pana la urma, acesta a ajuns sa fie pasionat de faimoasa tarie.

6. Ava Gardner

Superba actrita Ava Gardner s-a numarat printre celebritatile cucerite de whiskey-ul american. Afinitatea sa pentru lucrurile rafinate a fost exprimata foarte elocvent atunci cand a rostit: "Imi doresc sa traiesc 150 de ani, iar atunci cand o sa mor, imi doresc sa am o tigara intr-o mana si un pahar de whiskey in cealalta".

Ads

Jack Daniel's este mai mult decat o bautura. Este un stil de viata, este o declaratie de dragoste facuta vietii. Cel mai iubit whiskey din lume a fascinat de-a lungul istoriei oameni simpli, oameni faimosi si oameni puternici deopotriva. S-ar putea spune ca taria americana reprezinta liantul intre oameni.