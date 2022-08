Creatoarea romanelor lui Harry Potter, amenințată pe Twitter după atacul asupra lui Salman Rushdie. ”Nu te îngrijora, tu urmezi!”

Poliţia britanică a anunţat că investighează o presupusă ameninţare în contextul în care autoarea romanelor Harry Potter, J.K. Rowling, a declarat că a fost vizată pe Twitter în urma atacului asupra lui Salman Rushdie din Statele Unite, relatează AFP.

J. K. Rowling a reacţionat la atacul asupra autorului ”Versetelor satanice”, afirmând că este ”dezgustată” pe Twitter. Ea a adăugat că speră ca Rushdie să se însănătoşească.

Un utilizator al reţelei sociale, al cărui profil îl descrie ca fiind student şi activist politic, din Karachi, Pakistan, a răspuns ulterior: ”Nu te îngrijora, tu urmezi”.

Tweet-ul a fost şters, dar J. K. Rowling a postat o captură de ecran, avertizând platforma de posibile încălcări ale reglementărilor sale.

Ameninţat cu moartea după emiterea celebrei ”fatwa” (decret emis de un lider religios musulman) în Iran în 1989, la un an după publicarea ”Versetelor satanice”, Salman Rushdie a fost înjunghiat de mai multe ori, vineri, atac care indignează Occidentul, dar care este salutat de extremiştii din Iran şi Pakistan.

”Am primit informaţii despre o ameninţare făcută online şi ofiţerii noştri investighează”, a declarat o purtătoare de cuvânt a poliţiei din Scoţia, unde locuieşte autoarea.

Anul trecut, J. K Rowling a spus că a primit numeroase ameninţări cu moartea de la activişti pentru drepturile transgenderilor.

J.K. Rowling a distribuit pe Twitter un articol în care amintea de „persoane care au ciclu menstrual”, comentând ironic: „Sunt sigură că trebuie să avem un cuvânt pentru aceste persoane. Să mă ajute cineva. Feumeie? Fameie? Feemeie?”. Astfel, ea şi-a atras furia unor internauţi, care i-au amintit că bărbaţii trangen pot avea ciclu menstrual şi că femeile transgen nu.