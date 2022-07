Detalii neștiute despre prima soție a lui Donald Trump. Cum a ajutat Ivana la clădirea imperiului imobiliar al familiei

Ivana Trump, fermecătoarea femeie de afaceri ceho-americană a cărei căsătorie de mare profil cu Donald J. Trump în anii 1980 a făcut din pereche unul dintre cuplurile de putere din New York ale epocii, a murit joi, 14 iulie, la casa ei din Manhattan, la vârsta de 73 de ani.

Donald Trump i-a anunțat decesul într-o declarație pe Truth Social, platforma conservatoare de socializare pe care a fondat-o.

Poliția orașului New York investighează dacă doamna Trump a căzut pe scări în casa ei din Upper East Side, potrivit a doi oficiali ai forțelor de ordine care cunosc această problemă. Unul dintre oficiali a spus că nu există niciun semn de intrare forțată în locuință și că decesul pare să fi fost accidental.

De-a lungul căsniciei lor, Ivana Trump a atras aproape la fel de multă atenție mass-media ca soțul ei, cei doi contribuind la definirea anilor 1980 ca o eră a excesului strident în rândul elitei, o imagine pe care Trump a folosit-o pentru a deveni o personalitate uriașă de televiziune înainte de candidatura sa în 2016 pentru Casa Albă.

Doamna Trump a fost cea care și-a botezat soțul „Donaldul”, o poreclă care a devenit o notă în presa tabloidă din New York, unde era o prezență obișnuită. La fel de ambițioasă ca soțul ei, îi plăcea să se laude că „în cincizeci de ani, vom fi precum familia Rockefeller”, potrivit New York Times.

Acolo unde soțul ei era nepăsător și deseori nepoliticos, doamna Trump s-a arătat în fața elitei cu bani a orașului ca fiind fermecătoare și sofisticată, deschizând uși către cercurile sociale înalte.

Trump se lăuda adesea cu priceperea lui în afaceri, dar Ivana Trump a jucat un rol esențial în construirea imperiului său imobiliar, începând la scurt timp după căsătoria lor, în 1977.

Descrisă adesea ca fiind obsedată de detalii și dependentă de muncă, ea a lucrat alături de soțul ei la câteva dintre proiectele sale de început, cum ar fi dezvoltarea Trump Tower din Manhattan și cazinoul Trump Taj Mahal din Atlantic City, NJ.

Ivana Trump a fost vicepreședinte pentru design interior pentru compania sa, Trump Organization, și a gestionat una dintre cele mai prețuite proprietăți ale sale, Hotelul Plaza, totul în timp ce își creștea cei trei copii.

Divorțul cuplului în 1990, determinat în parte de aventura lui Donald Trump cu Marla Maples, cu care s-a căsătorit mai târziu, a alimentat tabloidele timp de săptămâni. Într-o depoziție, doamna Trump l-a acuzat că a violat-o, deși ea a spus mai târziu că nu a vrut să spună cuvântul la propriu.

Ivana și-a folosit priceperea în afaceri cu mare efect. Ea a dezvoltat o linie de îmbrăcăminte, bijuterii și produse de înfrumusețare, pe care le-a promovat prin magazine precum Home Shopping Network și QVC. A investit în imobiliare, pe plan intern și în Europa, și a scris mai multe cărți, inclusiv „The Best Is Yet to Come: Coping With Divorce and Enjoying Life Again” (1995) și, cel mai recent, „Raising Trump” (2017), un memorii despre căsătoria ei cu domnul Trump.

Într-o declarație de familie postată pe Facebook, copiii ei Eric, Donald Jr. și Ivanka Trump, au scris: „Mama noastră a fost o femeie incredibilă – o forță în afaceri, un atlet de talie mondială, o frumusețe radiantă și o mamă și o prietenă grijulie”.

Și pe platforma sa de socializare, domnul Trump a scris despre ea: „Era o femeie minunată, frumoasă și uimitoare, care a dus o viață grozavă și inspirațională”. El a adăugat: „Odihnește-te în pace, Ivana!”

Ivana Marie Zelnickova s-a născut pe 20 februarie 1949, în Gottwaldov, Cehoslovacia, cunoscută acum sub numele de Zlin și situată în Republica Cehă. Tatăl ei, Milos Zelnícek, era inginer electrician, iar mama ei, Marie (Francova) Zelnickova, era operator de telefonie.

Ivana era deosebit de pricepută la schi și a concurat cu echipa națională de juniori a Cehiei, experiență care i-a permis să vadă măcar o parte din lume dincolo de orășelul ei.

A urmat cursurile Universității Carol din Praga și a primit un master în educație fizică în 1972.

A fost căsătorită pentru scurt timp cu Alfred Winklmayr, un instructor de schi austriac, în ceea ce ea a numit mai târziu o „căsătorie din Războiul Rece”, ceea ce i-a permis să primească un pașaport austriac și să se mute în Canada. Ea a spus că nu au locuit niciodată împreună și că căsătoria a fost „dizolvată” în 1973.

În Canada, a lucrat ca instructor de schi și ca model la promovarea Jocurilor Olimpice din 1976 de la Montreal. În timp ce lucra la o recepție din New York, ea l-a întâlnit pe domnul Trump, care la 29 de ani abia începea să-și planifice ascensiunea în vârful lumii imobiliare din Manhattan.

Cei doi s-au căsătorit mai puțin de un an mai târziu în cadrul unei ceremonii oficiate de Norman Vincent Peale, autor și duhovnic protestant.

S-a mai căsătorit de două ori. Căsătoria ei cu Riccardo Mazzucchelli, un om de afaceri italian, în 1995, s-a încheiat prin divorț doi ani mai târziu. Ea s-a căsătorit cu actorul italian Rossano Rubicondi în 2008, în cadrul unei ceremonii la Mar-a-Lago, la care a fost prezent și Donald Trump. Căsnicia a durat mai puțin de un an.

Alături de cei trei copii ai săi, Ivanei Trump i-au supraviețuit 10 nepoți.

Deși a vorbit puțin despre președinția fostului ei soț, doamna Trump a supărat-o ocazional pe Melania Trump, care s-a căsătorit cu domnul Trump la 15 ani după ce el și Ivana Trump au divorțat - cu doamna Maples, a doua soție a lui, intercalată inconfortabil între ele.