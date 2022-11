Croata Ivana Knoll (30 de ani), considerată sex-simbolul Campionatului Mondial din Qatar, a avut o nouă apariție de senzație, la meciul naționalei țării sale cu Canada, desfășurat duminică seară.

Ivana Knoll a stârnit furie în țara asiatică după ce a îndrăznit să pozeze în costum de baie pe străzile și plajele din capitala Doha. Fosta Miss Croația a dovedit o atitudine sfidătoare față de regulile stricte din Qatar, etalându-și în public calitățile fizice, în ciuda pedepselor drastice care se aplică în țara musulmană pentru asemenea gesturi.

Duminică, Ivana a acordat și un interviu în care a comentat și posibilitatea de a fi arestată pentru indecență în spațiul public.

"La început, mă gândeam că totul va fi confortabil și nu vor exista restricții, deși Cupa Mondială se dispută în Qatar. Apoi, am auzit de regulile de aici și am fost șocată. Codul vestimentar interzice să-ți arăți umerii, genunchii, buricul, iar eu m-am gândit ”Doamne, nici măcar nu am haine care să îmi acopere aceste părți!”.

Am fost foarte nervoasă, pentru că, deși nu sunt musulmană, eu, în Europa respect hijabul și niqabul. Așa că și ei trebuie să respecte felul nostru de a trăi, religia noastră și chiar și rochiile mele. Eu sunt catolică, din Croația, și am venit aici pentru Cupa Mondială.

Când am ajuns, am fost surprinsă să văd că nu mi-a făcut nimeni vreo problemă din cauza vestimentației. Te lasă să porți tot ce vrei și unde vrei, cu excepția clădirilor guvernamentale. Și, într-un final, sunt ok cu asta", a declarat Ivana Knoll, conform Yahoo Sports.

"Nu m-am temut niciodată de a fi arestată. Mă întreb cum pot rochiile mele să rănească pe cineva. Explicați-mi, vă rog, acest lucru. Reacțiile de aici au fost foarte ok. Mulți dintre fanii qatarezi au venit să se fotografieze cu mine. Dacă ar avea ceva cu mine sau cu felul în care mă îmbrac, n-ar mai face asta. Cred că avem stiluri de viață diferite, atâta tot", a completat croata de 26 de ani.