Cine e actorul de filme pentru adulți care intră în juriu la iUmor FOTO

O legendă internaţională a filmelor pentru adulţi, va juriza alături de Cheloo, Delia și Costel cea de-a şaptea ediţie iUmor, difuzată duminica aceasta, de la 20:00, la Antena 1.

Starul italian Rocco Siffredi a jucat în peste 1.500 de filme destinate adulților, iar în prezent se filmează un serial inspirat de povestea lui de viată.

În vârstă de 58 de ani, Rocco Siffredi și-a început activitatea în lumea cinematografiei pe când avea 20 de ani și este singurul actor de filme pentru adulți din Europa care a reușit să joace în pelicule realizate în SUA. „Din 1989, am început să câștig premii în Las Vegas. Apoi, am obținut Hot d’Or, știți că sunt Oscarurile pentru filme de adulți, la Cannes. Am câștigat peste 100 de premii și activez de 38 de ani în industria asta“, a povestit actorul italian, conform antena1.ro.

„Iată că iUmor începe să fie recunoscut la nivel internațional! Am reușit să aducem o vedetă de calibru greu la noi în emisiune“, a exclamat Cheloo, atunci când a aflat cine este al patrulea jurat al ediţiei.